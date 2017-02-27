Додано: Пон 10 сер, 2020 17:09

годовом исчислении инфляция находится на рекордно низком уровне 2,4%.

Индекс потребительских цен в июле составил 99,4%. ВДотаргетировались "независимые профессионалы", сами же поставив себе цель 5% и с успехом ее провалив. Напомню, что в прошлый раз столь низкая инфляция была отмечена в 2012-2013 гг "благодаря" жесткой монетарной политике Арбуза, которая, во-первых, обвалила до нуля рост ВВП тех лет, а во-вторых, способствовала (наряду с фактором внешней агрессии) глубокой девальвации 2014-2015 гг.Вопреки расхожему обывательскому мнению о том, что низкая инфляция - это хорошо, для развивающихся экономик это едва ли так, поскольку ценовая стабильность, а не дай бог даже дефляция, убивает и потребительский, и инвестиционный спрос - B2C не спешит тратиться на товары длительного использования, поскольку в будущем они не станут дороже, а B2B не инвестирует в развитие, поскольку ценовая стабильность не позволят компенсировать даже стоимость привлеченного капитала.... Именно в годы такой инфляции отмечалась наиболее позитивная динамика реального ВВП. Это и должно быть ориентиром для нового руководства НБУ, если оно, действительно, независимо и подчинено украинским интересам!