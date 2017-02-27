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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6182618361846185>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 16:39

16-25:
Харьков 27.68 - 27.71 (утром 27.67 - 27.72)

Наблюдаются ровные курсы наличного доллара, спред 3-5 копеек:
27.67..27.68 - 27.71..27.73 (ПОВ, опт). А вот в Полтаве курсовое разнообразие ))

Сумы 27.55 - 27.70 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.60..27.63 - 27.68..27.74 (27.60 - 27.69)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:09

Индекс потребительских цен в июле составил 99,4%. В годовом исчислении инфляция находится на рекордно низком уровне 2,4%.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/95.pdf

Дотаргетировались "независимые профессионалы", сами же поставив себе цель 5% и с успехом ее провалив. Напомню, что в прошлый раз столь низкая инфляция была отмечена в 2012-2013 гг "благодаря" жесткой монетарной политике Арбуза, которая, во-первых, обвалила до нуля рост ВВП тех лет, а во-вторых, способствовала (наряду с фактором внешней агрессии) глубокой девальвации 2014-2015 гг.

Вопреки расхожему обывательскому мнению о том, что низкая инфляция - это хорошо, для развивающихся экономик это едва ли так, поскольку ценовая стабильность, а не дай бог даже дефляция, убивает и потребительский, и инвестиционный спрос - B2C не спешит тратиться на товары длительного использования, поскольку в будущем они не станут дороже, а B2B не инвестирует в развитие, поскольку ценовая стабильность не позволят компенсировать даже стоимость привлеченного капитала...

Наилучший вариант для нас - инфляция на уровне 8-12% в годовом исчислении. Именно в годы такой инфляции отмечалась наиболее позитивная динамика реального ВВП. Это и должно быть ориентиром для нового руководства НБУ, если оно, действительно, независимо и подчинено украинским интересам!
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:12

  холява написав:
  Долярчик написав:Чому після гострої фази карантину, почали тут мучити "капчою"
Нах це по 100500 раз доводити, що ти не робот?

Це ж вхід на форум, а не в систему банку!
Нах стільки "безпеки"?


Здравствуйте !Всем Здоровья и Хорошего настроения!


Это , Долярчик , чтобы Вы блеснули своей сообразительностью и умом.
Вот ,например, вам бы курс показать в Львове......а Вы все гостру фазу карантина вспоминаете.
Небось задачку про зонтики или про поезда решали ?????

Доброго здоров'я!
Порахувавши всі мотоцикли, потяги, парасольки, вантажівки і ще всяку різну х :mrgreen: на картинках згадав, що існує ще курс у місті Лева 56(57)/60(62)

Нехай коронавірус оминає розробників "капчі"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:37

  zРадио написав:Индекс потребительских цен в июле составил 99,4%. В годовом исчислении инфляция находится на рекордно низком уровне 2,4%.
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/08/95.pdf

Дотаргетировались "независимые профессионалы", сами же поставив себе цель 5% и с успехом ее провалив. Напомню, что в прошлый раз столь низкая инфляция была отмечена в 2012-2013 гг "благодаря" жесткой монетарной политике Арбуза, которая, во-первых, обвалила до нуля рост ВВП тех лет, а во-вторых, способствовала (наряду с фактором внешней агрессии) глубокой девальвации 2014-2015 гг.

Вопреки расхожему обывательскому мнению о том, что низкая инфляция - это хорошо, для развивающихся экономик это едва ли так, поскольку ценовая стабильность, а не дай бог даже дефляция, убивает и потребительский, и инвестиционный спрос - B2C не спешит тратиться на товары длительного использования, поскольку в будущем они не станут дороже, а B2B не инвестирует в развитие, поскольку ценовая стабильность не позволят компенсировать даже стоимость привлеченного капитала...

Наилучший вариант для нас - инфляция на уровне 8-12% в годовом исчислении. Именно в годы такой инфляции отмечалась наиболее позитивная динамика реального ВВП. Это и должно быть ориентиром для нового руководства НБУ, если оно, действительно, независимо и подчинено украинским интересам!
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/

та нє, оце круть-верть, вже набридло,
Якщо вийшли на низьку інфляцію, то вже тре біля неї і сидіти, а не штучно роозгяняти,
за рахунок дорого євро, інфляція буде цього року 4..5%, якщо не нагнітати її.

При Арбузу, там дещо інша тема була - за рахунок штучно низького курсу дотували Данбасс, який всіх годує і порожняк не гонить і спалювали ЗВР.

Зараз і ЗВР на висоті, курс як ще По+Го загнаний так і тримається завищений, валюта від гастріків іде...

От як включиться пилосос дядя ФЕДа, от тоді піде і курс і інфлєц і дєвальвєц...

А поки що надіємся, яку у 2007-2008, що "кріза нас мінєт"

Видихаєм
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 17:53

  flyman написав:Якщо вийшли на низьку інфляцію, то вже тре біля неї і сидіти, а не штучно роозгяняти


В том то и дело, что искусственно вышли на низкую. Посмотри на динамику учетной ставки в сравнении с динамикой стоимости кредитов - сюр!!! Какой бизнес сможет работать при стоимости капитала 16%, а инфляции - 2%?.. Банковский? :mrgreen: А из реального сектора? :roll:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:34

  zРадио написав:
  flyman написав:Якщо вийшли на низьку інфляцію, то вже тре біля неї і сидіти, а не штучно роозгяняти


В том то и дело, что искусственно вышли на низкую. Посмотри на динамику учетной ставки в сравнении с динамикой стоимости кредитов - сюр!!! Какой бизнес сможет работать при стоимости капитала 16%, а инфляции - 2%?.. Банковский? :mrgreen: А из реального сектора? :roll:

Так тре може виводити бізнес із тіні, зменшуючи податкове навантаження, розширюючи
податкову базу.
Тоді в бізнеса і людей буде більше біла зарплата, і легше пройти скрінінг і отримати кредити.
Паралельно забути про "мораторій на відчуження майна багатодітних депутатів та чиновників", і т.д.

Ідною високою інфляцією проблеми про які ти кажеш не лікуються.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:50

  flyman написав:Так тре може виводити бізнес із тіні, зменшуючи податкове навантаження, розширюючи
податкову базу.
Тоді в бізнеса і людей буде більше біла зарплата, і легше пройти скрінінг і отримати кредити.
Паралельно забути про "мораторій на відчуження майна багатодітних депутатів та чиновників", і т.д.

Ідною високою інфляцією проблеми про які ти кажеш не лікуються.


Дело совсем не в этом - не причудливый скоринг делает высокой стоимость капитала, а общие страновые риски, как то коррупция, рейдерство, вымогательство и т.д. Для белых заемщиков условия тоже несладкие и радикально на сегодня отличаются от целевого уровня, (якобы) определяемого НБУ с помощью учетной ставки.

Я выше уже как-то приводил, что за последний год дельта между средней стоимостью кредитного ресурса и ставкой НБУ выросла с 3 п.п. до 12. Это полнейший сюр и вредительство - риски кредитования не снизились, дешевого длинного фондирования банки так и не получили (а депозиты таковым не являются, поскольку срочность выше 12 месяцев является там настоящей экзотикой), но денежное предложение и инфляцию НБУ прибил к полу, просто запрограммировав таким образом убыточность реального сектора.

Возьми любую страну - нигде ты не найдешь такого, чтобы инфляция была в 6 раз (Карл!!!) ниже стоимости капитала. Это свидетельсвует о грубом монетарном ограничении экономики и непременно приводит к массовым дефолтам заемщиков... Такое можно найти только в нашей же истории в 2012-2013 гг, о чем выше и писал. Тогда при нулевой инфляции стоимость капитала составляла 12-15%.

PS: а 8-12% инфляция - это для нашего рынка с его уровнем рисков и потребностью в скорости оборота капитала не много, а оптимально
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 18:55

zРадио
Ты так и не ответил на мой вопрос. Если доходы падают, то с чего платить %% по кредиту ?
Только если цель - стырить эти кредиты
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:01

  zРадио написав:
PS: а 8-12% инфляция - это для нашего рынка с его уровнем рисков и потребностью в скорости оборота капитала не много, а оптимально

чим це знизить інші ризики?
що доброго дасть інфляція на межі гіпера?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:01

  pesikot написав:zРадио
Ты так и не ответил на мой вопрос. Если доходы падают, то с чего платить %% по кредиту ?
Только если цель - стырить эти кредиты


Да, я проигнорировал этот вопрос. Мне он показался смешным для данной ветки. Позволю себе проигнорировать его еще раз
zРадио
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