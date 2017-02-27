Додано: Пон 10 сер, 2020 18:55

zРадио

Ты так и не ответил на мой вопрос. Если доходы падают, то с чего платить %% по кредиту ?

Только если цель - стырить эти кредиты

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой