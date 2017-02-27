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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 19:02
zРадио написав:
Возьми любую страну - нигде ты не найдешь такого, чтобы инфляция была в 6 раз (Карл!!!) ниже стоимости капитала. Это свидетельсвует о грубом монетарном ограничении экономики и непременно приводит к массовым дефолтам заемщиков... Такое можно найти только в нашей же истории в 2012-2013 гг, о чем выше и писал. Тогда при нулевой инфляции стоимость капитала составляла 12-15%.
тобто тре підняти інфляцію,
це як в чувака щось болить, але температура нормальна,
а давай піднімем йому температуру, бо щось не по феншую
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flyman
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:10
flyman написав: zРадио написав:
PS: а 8-12% инфляция - это для нашего рынка с его уровнем рисков и потребностью в скорости оборота капитала не много, а оптимально
чим це знизить інші ризики?
Вообще ничем - риски так в принципе не снижаются. Возврат инфляции к указанным значениям
просто вернет прибыльность заемщиков, искусственно загнанную в пол, к уровню чуть выше стоимости привлекаемого ими капитала.
flyman написав:
що доброго дасть інфляція на межі гіпера?
Ответ выше в выделенном жирным - это не про границу гиперинфляции, а про соответствие стоимости капитала. Чтобы инфляция была ниже, и она не убивала реальный сектор, должны быть снижены риски ведения бизнеса. А это нельзя сделать росчерком пера главы НБУ, это комплекс мероприятий
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:13
flyman написав:
тобто тре підняти інфляцію,
це як в чувака щось болить, але температура нормальна,
а давай піднімем йому температуру, бо щось не по феншую
Давай обходиться без штампов. Кто сказал, что 2% - это нормальная инфляция? Где это написано? Почему тогда сам НБУ, исповедующий стратегию инфляционного таргетирования
, поставил цель 5%? Давай бенчмарки по разным кластерам стран, или аналогия с температурой тела ни к селу, ни к городу... Для США 2% - благо, для нас - выстрел в ногу, а то куда и повыше...
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:43
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Додано: Пон 10 сер, 2020 19:51
Подешевели овощи с фруктами чутка. Это же каждый год происходит.
Яйца в этом году подешевели позже, так как до мая был карантин - рынки закрыты, а супермаркеты без конкуренции гнали сверхприбыль на карман.
Если посмотреть год к году, то нарисуется совсем иная картина.
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