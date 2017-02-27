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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6182618361846185

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Возьми любую страну - нигде ты не найдешь такого, чтобы инфляция была в 6 раз (Карл!!!) ниже стоимости капитала. Это свидетельсвует о грубом монетарном ограничении экономики и непременно приводит к массовым дефолтам заемщиков... Такое можно найти только в нашей же истории в 2012-2013 гг, о чем выше и писал. Тогда при нулевой инфляции стоимость капитала составляла 12-15%.

тобто тре підняти інфляцію,
це як в чувака щось болить, але температура нормальна,
а давай піднімем йому температуру, бо щось не по феншую
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:10

  flyman написав:
  zРадио написав:
PS: а 8-12% инфляция - это для нашего рынка с его уровнем рисков и потребностью в скорости оборота капитала не много, а оптимально

чим це знизить інші ризики?


Вообще ничем - риски так в принципе не снижаются. Возврат инфляции к указанным значениям просто вернет прибыльность заемщиков, искусственно загнанную в пол, к уровню чуть выше стоимости привлекаемого ими капитала.

  flyman написав:що доброго дасть інфляція на межі гіпера?


Ответ выше в выделенном жирным - это не про границу гиперинфляции, а про соответствие стоимости капитала. Чтобы инфляция была ниже, и она не убивала реальный сектор, должны быть снижены риски ведения бизнеса. А это нельзя сделать росчерком пера главы НБУ, это комплекс мероприятий
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:13

  flyman написав:тобто тре підняти інфляцію,
це як в чувака щось болить, але температура нормальна,
а давай піднімем йому температуру, бо щось не по феншую


Давай обходиться без штампов. Кто сказал, что 2% - это нормальная инфляция? Где это написано? Почему тогда сам НБУ, исповедующий стратегию инфляционного таргетирования, поставил цель 5%? Давай бенчмарки по разным кластерам стран, или аналогия с температурой тела ни к селу, ни к городу... Для США 2% - благо, для нас - выстрел в ногу, а то куда и повыше...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:43

zРадио

В Украине в июле зафиксирована дефляция

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... eflyatsiya
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 19:51

  greenozon написав:zРадио

В Украине в июле зафиксирована дефляция

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... eflyatsiya

Подешевели овощи с фруктами чутка. Это же каждый год происходит.
Яйца в этом году подешевели позже, так как до мая был карантин - рынки закрыты, а супермаркеты без конкуренции гнали сверхприбыль на карман.
Если посмотреть год к году, то нарисуется совсем иная картина.
antey1969
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