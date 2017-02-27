zРадио написав:Возьми любую страну - нигде ты не найдешь такого, чтобы инфляция была в 6 раз (Карл!!!) ниже стоимости капитала. Это свидетельсвует о грубом монетарном ограничении экономики и непременно приводит к массовым дефолтам заемщиков... Такое можно найти только в нашей же истории в 2012-2013 гг, о чем выше и писал. Тогда при нулевой инфляции стоимость капитала составляла 12-15%.
тобто тре підняти інфляцію, це як в чувака щось болить, але температура нормальна, а давай піднімем йому температуру, бо щось не по феншую
zРадио написав: PS: а 8-12% инфляция - это для нашего рынка с его уровнем рисков и потребностью в скорости оборота капитала не много, а оптимально
чим це знизить інші ризики?
Вообще ничем - риски так в принципе не снижаются. Возврат инфляции к указанным значениям просто вернет прибыльность заемщиков, искусственно загнанную в пол, к уровню чуть выше стоимости привлекаемого ими капитала.
flyman написав:що доброго дасть інфляція на межі гіпера?
Ответ выше в выделенном жирным - это не про границу гиперинфляции, а про соответствие стоимости капитала. Чтобы инфляция была ниже, и она не убивала реальный сектор, должны быть снижены риски ведения бизнеса. А это нельзя сделать росчерком пера главы НБУ, это комплекс мероприятий
flyman написав:тобто тре підняти інфляцію, це як в чувака щось болить, але температура нормальна, а давай піднімем йому температуру, бо щось не по феншую
Давай обходиться без штампов. Кто сказал, что 2% - это нормальная инфляция? Где это написано? Почему тогда сам НБУ, исповедующий стратегию инфляционного таргетирования, поставил цель 5%? Давай бенчмарки по разным кластерам стран, или аналогия с температурой тела ни к селу, ни к городу... Для США 2% - благо, для нас - выстрел в ногу, а то куда и повыше...
Подешевели овощи с фруктами чутка. Это же каждый год происходит. Яйца в этом году подешевели позже, так как до мая был карантин - рынки закрыты, а супермаркеты без конкуренции гнали сверхприбыль на карман. Если посмотреть год к году, то нарисуется совсем иная картина.
Подешевели овощи с фруктами чутка. Это же каждый год происходит. Яйца в этом году подешевели позже, так как до мая был карантин - рынки закрыты, а супермаркеты без конкуренции гнали сверхприбыль на карман. Если посмотреть год к году, то нарисуется совсем иная картина.
Верно. Июль - это сезонно-дефляционный месяц. Важнее то, что к июлю 2019-го инфляция составляет всего 2,4%. Это большая проблема, несущая в себе риски, описанные мной выше.
Чтобы визуализировать проблематику (если так будет легче понять), привожу динамику потребительских цен vs динамику ВВП США, где четко видна высокая корреляционная связь показателей. С т.з. результата непринципиально, снижение ли спроса спровоцировало падение инфляции, или снижение инфляции спровоцировало падение спроса - и то, и другое будет направлено в одну сторону. Разница лишь в том, что в США собственноручно никто экономику не закапывал, и 90% проблем можно списать на горькую, но объективную реальность. А мы во многом сами сгубили спрос и производство, собственноручно (потому что начали задолго до коронакризиса) загнав инфляцию ниже плинтуса
Подешевели овощи с фруктами чутка. Это же каждый год происходит. Яйца в этом году подешевели позже, так как до мая был карантин - рынки закрыты, а супермаркеты без конкуренции гнали сверхприбыль на карман. Если посмотреть год к году, то нарисуется совсем иная картина.
flyman написав:тобто тре підняти інфляцію, це як в чувака щось болить, але температура нормальна, а давай піднімем йому температуру, бо щось не по феншую
Давай обходиться без штампов. Кто сказал, что 2% - это нормальная инфляция? Где это написано? Почему тогда сам НБУ, исповедующий стратегию инфляционного таргетирования, поставил цель 5%? Давай бенчмарки по разным кластерам стран, или аналогия с температурой тела ни к селу, ни к городу... Для США 2% - благо, для нас - выстрел в ногу, а то куда и повыше...