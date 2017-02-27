zРадио написав: PS: а 8-12% инфляция - это для нашего рынка с его уровнем рисков и потребностью в скорости оборота капитала не много, а оптимально
чим це знизить інші ризики?
Вообще ничем - риски так в принципе не снижаются. Возврат инфляции к указанным значениям просто вернет прибыльность заемщиков, искусственно загнанную в пол, к уровню чуть выше стоимости привлекаемого ими капитала.
flyman написав:що доброго дасть інфляція на межі гіпера?
Ответ выше в выделенном жирным - это не про границу гиперинфляции, а про соответствие стоимости капитала. Чтобы инфляция была ниже, и она не убивала реальный сектор, должны быть снижены риски ведения бизнеса. А это нельзя сделать росчерком пера главы НБУ, это комплекс мероприятий
почекай, інфляцію загнали в нормальний таргет ще минулого року, вж 8 місяців цього. І причина - зовнішні ринки, і штучне підняття інфляції нічого доброго не дасть, проходили по цим граблям кілька разів. Вона сама "взлетить", коли ФЕД почне пилесосити нікомунепотрібний долар.
Это тот диапазон, в годы которого наблюдались наиболее высокие темпы роста реального ВВП - я выше приложил 2 линка, на инфляцию и на ВВП
flyman написав:почекай, інфляцію загнали в нормальний таргет ще минулого року, вж 8 місяців цього.
Перестарались еще в 2019-м - 4,1% по году. Смотри помесячно на осень - четко видно рукотворное влияние ревальвации.
flyman написав: І причина - зовнішні ринки, і штучне підняття інфляції нічого доброго не дасть, проходили по цим граблям кілька разів.
О каких внешних рынках речь - как они влияли на нашу внутреннюю инфляцию? Управляя независимым НБУ разве что на дорогой гривне импорт прекрасно продается, а экспорт - проигрывает на всех рынках, на которые пытается продаваться. Собственно, поэтому падение промпроизводства началось задолго до короны в 2019-м.
А насчет искусственности, повторяю - искусственно инфляцию именно снижали. Ни 4,1%, и ни тем более 2,4% и близко не являются нашими референтными уровнями!
flyman написав: Вона сама "взлетить", коли ФЕД почне пилесосити нікомунепотрібний долар.
Не спорю, но с более тяжелыми последствиями. Поскольку к текущему кризису спроса и производства доплюсуется еще и валютный...