zРадио написав: PS: а 8-12% инфляция - это для нашего рынка с его уровнем рисков и потребностью в скорости оборота капитала не много, а оптимально
чим це знизить інші ризики?
Вообще ничем - риски так в принципе не снижаются. Возврат инфляции к указанным значениям просто вернет прибыльность заемщиков, искусственно загнанную в пол, к уровню чуть выше стоимости привлекаемого ими капитала.
flyman написав:що доброго дасть інфляція на межі гіпера?
Ответ выше в выделенном жирным - это не про границу гиперинфляции, а про соответствие стоимости капитала. Чтобы инфляция была ниже, и она не убивала реальный сектор, должны быть снижены риски ведения бизнеса. А это нельзя сделать росчерком пера главы НБУ, это комплекс мероприятий
почекай, інфляцію загнали в нормальний таргет ще минулого року, вж 8 місяців цього. І причина - зовнішні ринки, і штучне підняття інфляції нічого доброго не дасть, проходили по цим граблям кілька разів. Вона сама "взлетить", коли ФЕД почне пилесосити нікомунепотрібний долар.
Это тот диапазон, в годы которого наблюдались наиболее высокие темпы роста реального ВВП - я выше приложил 2 линка, на инфляцию и на ВВП
flyman написав:почекай, інфляцію загнали в нормальний таргет ще минулого року, вж 8 місяців цього.
Перестарались еще в 2019-м - 4,1% по году. Смотри помесячно на осень - четко видно рукотворное влияние ревальвации.
flyman написав: І причина - зовнішні ринки, і штучне підняття інфляції нічого доброго не дасть, проходили по цим граблям кілька разів.
О каких внешних рынках речь - как они влияли на нашу внутреннюю инфляцию? Управляя независимым НБУ разве что на дорогой гривне импорт прекрасно продается, а экспорт - проигрывает на всех рынках, на которые пытается продаваться. Собственно, поэтому падение промпроизводства началось задолго до короны в 2019-м.
А насчет искусственности, повторяю - искусственно инфляцию именно снижали. Ни 4,1%, и ни тем более 2,4% и близко не являются нашими референтными уровнями!
flyman написав: Вона сама "взлетить", коли ФЕД почне пилесосити нікомунепотрібний долар.
Не спорю, но с более тяжелыми последствиями. Поскольку к текущему кризису спроса и производства доплюсуется еще и валютный...
Президент США Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов о дополнительных мерах поддержки американских граждан в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.
До конца года в Штатах приостанавливается сбор налога на зарплаты, объявил Трамп. Налоговые каникулы будут действовать с 1 августа - и коснутся американцев, зарабатывающих до 100 тысяч долларов в год.
«Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату. <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», - заявил Трамп.
Отмена налога (payroll tax), на который приходится 40% доходов американского бюджета, по задумке Трампа, заменит второй пакет поддержки экономики, договориться о котором не удалось договориться с демократами
greenozon написав:Президент США Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов о дополнительных мерах поддержки американских граждан в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.
До конца года в Штатах приостанавливается сбор налога на зарплаты, объявил Трамп. Налоговые каникулы будут действовать с 1 августа - и коснутся американцев, зарабатывающих до 100 тысяч долларов в год.
«Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату. <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», - заявил Трамп.
Отмена налога (payroll tax), на который приходится 40% доходов американского бюджета, по задумке Трампа, заменит второй пакет поддержки экономики, договориться о котором не удалось договориться с демократами
А у нас мінімалку піднімають, для підтримки иканоміки.