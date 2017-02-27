RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6183618461856186

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:07

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:
PS: а 8-12% инфляция - это для нашего рынка с его уровнем рисков и потребностью в скорости оборота капитала не много, а оптимально

чим це знизить інші ризики?


Вообще ничем - риски так в принципе не снижаются. Возврат инфляции к указанным значениям просто вернет прибыльность заемщиков, искусственно загнанную в пол, к уровню чуть выше стоимости привлекаемого ими капитала.

  flyman написав:що доброго дасть інфляція на межі гіпера?


Ответ выше в выделенном жирным - это не про границу гиперинфляции, а про соответствие стоимости капитала. Чтобы инфляция была ниже, и она не убивала реальный сектор, должны быть снижены риски ведения бизнеса. А это нельзя сделать росчерком пера главы НБУ, это комплекс мероприятий

почекай, інфляцію загнали в нормальний таргет ще минулого року, вж 8 місяців цього.
І причина - зовнішні ринки, і штучне підняття інфляції нічого доброго не дасть, проходили по цим граблям кілька разів.
Вона сама "взлетить", коли ФЕД почне пилесосити нікомунепотрібний долар.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 22:58

  flyman написав:а чому 8..12%, звідки штамп?


Это тот диапазон, в годы которого наблюдались наиболее высокие темпы роста реального ВВП - я выше приложил 2 линка, на инфляцию и на ВВП

  flyman написав:почекай, інфляцію загнали в нормальний таргет ще минулого року, вж 8 місяців цього.


Перестарались еще в 2019-м - 4,1% по году. Смотри помесячно на осень - четко видно рукотворное влияние ревальвации.

  flyman написав:
І причина - зовнішні ринки, і штучне підняття інфляції нічого доброго не дасть, проходили по цим граблям кілька разів.


О каких внешних рынках речь - как они влияли на нашу внутреннюю инфляцию? Управляя независимым НБУ разве что :mrgreen: на дорогой гривне импорт прекрасно продается, а экспорт - проигрывает на всех рынках, на которые пытается продаваться. Собственно, поэтому падение промпроизводства началось задолго до короны в 2019-м.

А насчет искусственности, повторяю - искусственно инфляцию именно снижали. Ни 4,1%, и ни тем более 2,4% и близко не являются нашими референтными уровнями!

  flyman написав:
Вона сама "взлетить", коли ФЕД почне пилесосити нікомунепотрібний долар.


Не спорю, но с более тяжелыми последствиями. Поскольку к текущему кризису спроса и производства доплюсуется еще и валютный...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7021
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1227 раз.
Подякували: 2817 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:17

  komp написав:
  kmm3 написав:Трамп сам пережив кілька банкротств і виглядає настільки неадекватним, що цілком може таке зробити наприкінці свого президентського терміну

Трамп лично может переживать чего угодно и сколько угодно, но он далеко не царь чтоб ему дали даже подумать о таком.

И кто может остановить Трампа? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 685
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:29

  unicdima написав:
  komp написав:
  kmm3 написав:Трамп сам пережив кілька банкротств і виглядає настільки неадекватним, що цілком може таке зробити наприкінці свого президентського терміну

Трамп лично может переживать чего угодно и сколько угодно, но он далеко не царь чтоб ему дали даже подумать о таком.

И кто может остановить Трампа? :D

Він що всесильний?
А хто зупинив Кеннеді? А Ніксона? А Клінтона?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:32

А что Никсон? Он свое дело сделал - отменил золотой стандарт и обесценил бакс в разы.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21646
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 2245 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые аналитики , нужно сдать\cлить $ времени до 1 сентября включительно , когда это сделать выгодно ?
yama
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4793 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:41

Президент США Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов о дополнительных мерах поддержки американских граждан в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.

До конца года в Штатах приостанавливается сбор налога на зарплаты, объявил Трамп. Налоговые каникулы будут действовать с 1 августа - и коснутся американцев, зарабатывающих до 100 тысяч долларов в год.

«Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату. <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», - заявил Трамп.

Отмена налога (payroll tax), на который приходится 40% доходов американского бюджета, по задумке Трампа, заменит второй пакет поддержки экономики, договориться о котором не удалось договориться с демократами
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9224
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 605 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 23:53

  greenozon написав:Президент США Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов о дополнительных мерах поддержки американских граждан в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.

До конца года в Штатах приостанавливается сбор налога на зарплаты, объявил Трамп. Налоговые каникулы будут действовать с 1 августа - и коснутся американцев, зарабатывающих до 100 тысяч долларов в год.

«Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату. <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», - заявил Трамп.

Отмена налога (payroll tax), на который приходится 40% доходов американского бюджета, по задумке Трампа, заменит второй пакет поддержки экономики, договориться о котором не удалось договориться с демократами

А у нас мінімалку піднімають, для підтримки иканоміки.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20933
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 04:22

  zРадио написав:В том то и дело, что искусственно вышли на низкую. Посмотри на динамику учетной ставки в сравнении с динамикой стоимости кредитов - сюр!!! Какой бизнес сможет работать при стоимости капитала 16%, а инфляции - 2%?.. Банковский? :mrgreen: А из реального сектора? :roll:

поднимется инфляция будет стоимость капитала 26% а инфляция 12, лучше не будет, поскольку в разнице заложены риски создаваемые заемщиками, судами, нацбанком итд, поднять инфляцию в ручном режиме держа учетку на низком уровне и раздавая рефинансы приведет к гиперу.
Nefrite
Аватар користувача
 
Повідомлень: 216
З нами з: 27.08.14
Подякував: 72 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6183618461856186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 713, 714, 715
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7144 1618226
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 21:48
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1961, 1962, 1963
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19623 2445028
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 15:37
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 110430
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25369)
11.08.2020 05:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.