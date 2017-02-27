Додано: Пон 10 сер, 2020 22:58

flyman написав: а чому 8..12%, звідки штамп? а чому 8..12%, звідки штамп?

flyman написав: почекай, інфляцію загнали в нормальний таргет ще минулого року, вж 8 місяців цього.

почекай, інфляцію загнали в нормальний таргет ще минулого року, вж 8 місяців цього.

flyman написав:

І причина - зовнішні ринки, і штучне підняття інфляції нічого доброго не дасть, проходили по цим граблям кілька разів.

І причина - зовнішні ринки, і штучне підняття інфляції нічого доброго не дасть, проходили по цим граблям кілька разів.

flyman написав:

Вона сама "взлетить", коли ФЕД почне пилесосити нікомунепотрібний долар. Вона сама "взлетить", коли ФЕД почне пилесосити нікомунепотрібний долар.

Это тот диапазон, в годы которого наблюдались наиболее высокие темпы роста реального ВВП - я выше приложил 2 линка, на инфляцию и на ВВППерестарались еще в 2019-м - 4,1% по году. Смотри помесячно на осень - четко видно рукотворное влияние ревальвации.О каких внешних рынках речь - как они влияли на нашу внутреннюю инфляцию? Управляя независимым НБУ разве чтона дорогой гривне импорт прекрасно продается, а экспорт - проигрывает на всех рынках, на которые пытается продаваться. Собственно, поэтому падение промпроизводства началось задолго до короны в 2019-м.А насчет искусственности, повторяю - искусственно инфляцию именно снижали. Ни 4,1%, и ни тем более 2,4% и близко не являются нашими референтными уровнями!Не спорю, но с более тяжелыми последствиями. Поскольку к текущему кризису спроса и производства доплюсуется еще и валютный...