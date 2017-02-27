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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6184618561866187

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:36

Утренние курсы, 9-25:

Харьков 27.68 - 27.72
Наблюдаются ровные курсы наличного доллара, диапазон котировок:
27.67..27.68 - 27.72..27.73 (ПОВ, опт).
В Сумах курс пытается подрасти после вчерашнего снижения.

Сумы 27.55..27.60 - 27.70..27.75
Полтава 27.63 - 27.70..27.73

Вчера утром: Харьков 27.67 - 27.72, Сумы 27.60 - 27.75, Полтава 27.60 - 27.69
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46

Киев
Доллар 27,58/27,63
Евро 32,30/32,40
Electron
 
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