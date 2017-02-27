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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 09:36
Утренние курсы, 9-25:
Харьков 27.68 - 27.72
Наблюдаются ровные курсы наличного доллара, диапазон котировок:
27.67..27.68 - 27.72..27.73 (ПОВ, опт).
В Сумах курс пытается подрасти после вчерашнего снижения.
Сумы 27.55..27.60 - 27.70..27.75
Полтава 27.63 - 27.70..27.73
Вчера утром: Харьков 27.67 - 27.72, Сумы 27.60 - 27.75, Полтава 27.60 - 27.69
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Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46
Киев
Доллар 27,58/27,63
Евро 32,30/32,40
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