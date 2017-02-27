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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6184618561866187

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:36

Утренние курсы, 9-25:

Харьков 27.68 - 27.72
Наблюдаются ровные курсы наличного доллара, диапазон котировок:
27.67..27.68 - 27.72..27.73 (ПОВ, опт).
В Сумах курс пытается подрасти после вчерашнего снижения.

Сумы 27.55..27.60 - 27.70..27.75
Полтава 27.63 - 27.70..27.73

Вчера утром: Харьков 27.67 - 27.72, Сумы 27.60 - 27.75, Полтава 27.60 - 27.69
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 09:46

Киев
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Electron
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 10:25

  greenozon написав:Президент США Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов о дополнительных мерах поддержки американских граждан в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.

До конца года в Штатах приостанавливается сбор налога на зарплаты, объявил Трамп. Налоговые каникулы будут действовать с 1 августа - и коснутся американцев, зарабатывающих до 100 тысяч долларов в год.

«Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату. <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», - заявил Трамп.

Отмена налога (payroll tax), на который приходится 40% доходов американского бюджета, по задумке Трампа, заменит второй пакет поддержки экономики, договориться о котором не удалось договориться с демократами
что делает нашпреЗЕдент ? с точностью до наоборот ПОВЫШАЕТ налоги на зарплаты :twisted: через повышение минимальной зарплаты . КХхм..кхм... почему если обизянничать с карнатином то не обезянничать до конца ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:01

  yama написав:
  greenozon написав:Президент США Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов о дополнительных мерах поддержки американских граждан в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.

До конца года в Штатах приостанавливается сбор налога на зарплаты, объявил Трамп. Налоговые каникулы будут действовать с 1 августа - и коснутся американцев, зарабатывающих до 100 тысяч долларов в год.

«Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату. <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», - заявил Трамп.

Отмена налога (payroll tax), на который приходится 40% доходов американского бюджета, по задумке Трампа, заменит второй пакет поддержки экономики, договориться о котором не удалось договориться с демократами
что делает нашпреЗЕдент ? с точностью до наоборот ПОВЫШАЕТ налоги на зарплаты :twisted: через повышение минимальной зарплаты . КХхм..кхм... почему если обизянничать с карнатином то не обезянничать до конца ?

Потому, что они не тупо обезьянничают, как вариант?.. -- у США (как у госсударства) лишних денег -- хоть известным местом жуй. У Украины -- немного совсем наоборот. Поэтому первые действительно могут хоть вообще налоги брать перестать, а вторые -- не могут...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:08

  _hunter написав:
  yama написав:
  greenozon написав:Президент США Дональд Трамп подписал серию исполнительных указов о дополнительных мерах поддержки американских граждан в связи с пандемией коронавируса и кризисом в экономике.

До конца года в Штатах приостанавливается сбор налога на зарплаты, объявил Трамп. Налоговые каникулы будут действовать с 1 августа - и коснутся американцев, зарабатывающих до 100 тысяч долларов в год.

«Если я буду переизбран 3 ноября, то планирую простить эти налоги, а также на постоянной основе сократить налог на заработную плату. <...> Другими словами, я продлю [каникулы] и положу конец налогу», - заявил Трамп.

Отмена налога (payroll tax), на который приходится 40% доходов американского бюджета, по задумке Трампа, заменит второй пакет поддержки экономики, договориться о котором не удалось договориться с демократами
что делает нашпреЗЕдент ? с точностью до наоборот ПОВЫШАЕТ налоги на зарплаты :twisted: через повышение минимальной зарплаты . КХхм..кхм... почему если обизянничать с карнатином то не обезянничать до конца ?

Потому, что они не тупо обезьянничают, как вариант?.. -- у США (как у госсударства) лишних денег -- хоть известным местом жуй. У Украины -- немного совсем наоборот. Поэтому первые действительно могут хоть вообще налоги брать перестать, а вторые -- не могут...

Тому що там кожен знає скільки заплатив дядькові Сему податків.
Якщо в нас зробити подібну систему, щоби кожен в кінці року подавав декларацію про доходи, а потім ще доплачував або отримував назад переплату по податку (як в тій же Польщі), то може було би по іншому.


Але думаю, що причина в іншому. "Барига" знизив ЄСВ і підняв мінімалку.
Слуги народу будуть робити разом, хоть тупіше тупого, аби тільки не так як "барига"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Панове, ви що з самого ранку сильно в сосну вдарились?
Трамп відкрито купляє виборців, США в боргах, як у шовках, а ви це схвалюєте???
Взагалі тоді навіщо придумали податки? В деяких африканських племенах їх взагалі нема, нумо на них рівнятись! Такий популізм зазвичай закінчується гіперінфляцією, чого американцям бажаю. Ще на додачу бажаю їм справжньої революції, вони заслужили на це, вміло організовуючи подібне по цілому світі
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 11:22

  kmm3 написав: Такий популізм зазвичай закінчується гіперінфляцією, чого американцям бажаю. Ще на додачу бажаю їм справжньої революції, вони заслужили на це, вміло організовуючи подібне по цілому світі


Какое же ты гавнистое! :shock:
Вместо того, чтобы самому работать, оно желает, чтоб у других беда.
Тебя Бог накажет. :P
Libo
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