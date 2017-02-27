Додано: Вів 11 сер, 2020 12:19

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

11.08.2020......................27,6052

Доллар прибавил около половины копейки.

Открылись расширением спреда на копейку вниз до 3 копеек. После традиционного утреннего кофе вернулись на уровень открытия по обеим позициям. Незадолго до 11 приподнялись на копейку, полчаса постояли и опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Пока динамика, как и вчера, минимальна.



НБУ вчера выкупил плановые 20 млн.

Остатки на коррсчетах существенно возросли. Основную роль сыграло существенное сокращение объема суточных сертификатов. Объяснение этому есть очень простое: вчера был последний день периода, за который подсчитываются обязательные резервы. Банкам нужно было показать остатки на конец дня, чтобы вписаться в норматив. Также добавили ликвидности расходы казначейства и интервенция НБУ. Слабо сопротивлялась этому притоку ликвидности только наличка.



В пятницу объем валютного рынка вырос с 368.8 до 392.8. Для пятницы это не совсем обычно. Чистый спрос составил 372.8 млн. Клиентские обороты упали, не став спорить с календарем. Превышение клиентского предложения над спросом увеличилось.