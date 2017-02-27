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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6185618661876188

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Добрый день .Всем Здоровья !
С утра , в основном работали 27,65(63,62,)----27,70(72,,,,73,,,,75)
На Фортечной прием 27,60,,,,,,
Всем Удачного дня .
С Уважением .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:37

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0061(-0,0154). ВПАЛИ. Йшло додолу по 0,61 копійки за добу. Це більше ніж вдвічи меньше ніж падало тижнем раніше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0088(+ 0,0084). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,88 копійки за добу. Це трошки швидше. А потяг собі йде на Богодухів...

Повні оберти МБ за тиждень 1546,3032(1407,9584) млн. долярів. Трошки підросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень підросли і склали 309,26(281,59) млн.дол. та вони лишилися меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 359,25(360,98) млн. грн., які теж припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6052(27,8269) грн./доляр. Припали! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,2409(26,1971) грн./дол. І це на 1,36(1,63) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 5,01(6,22) відсотка. Припали.

Доляр по року перекуплено на 1,36 гривні!

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,7153(27,6995) грн./$. ПІДРОСЛИ. Тиждень вгору, тиждень додолу... Дихаємо!

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7153 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 6185618661876188
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