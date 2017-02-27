Всем Добрый день .Всем Здоровья !
С утра , в основном работали 27,65(63,62,)----27,70(72,,,,73,,,,75)
На Фортечной прием 27,60,,,,,,
Всем Удачного дня .
С Уважением .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Добрый день .Всем Здоровья !
С утра , в основном работали 27,65(63,62,)----27,70(72,,,,73,,,,75)
На Фортечной прием 27,60,,,,,,
Всем Удачного дня .
С Уважением .
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:37
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0061(-0,0154). ВПАЛИ. Йшло додолу по 0,61 копійки за добу. Це більше ніж вдвічи меньше ніж падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0088(+ 0,0084). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,88 копійки за добу. Це трошки швидше. А потяг собі йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1546,3032(1407,9584) млн. долярів. Трошки підросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень підросли і склали 309,26(281,59) млн.дол. та вони лишилися меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 359,25(360,98) млн. грн., які теж припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6052(27,8269) грн./доляр. Припали! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,2409(26,1971) грн./дол. І це на 1,36(1,63) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 5,01(6,22) відсотка. Припали.
Доляр по року перекуплено на 1,36 гривні!
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,7153(27,6995) грн./$. ПІДРОСЛИ. Тиждень вгору, тиждень додолу... Дихаємо!
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7153 грн./дол.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:11
Все вірно. Він чудово використовує наявність у Штатів друкарського станка та віри у долар як у резервну валюту. От тільки біда в тому, що поки що альтернативи не має. І якщо у США відбудеться те що ви їм бажаєте - то біда буде для всієї світової економіки.
Надіємось на американські інституції та систему противаг які не дадуть йому це зробити. та й може демократи еволюціонують та знайдуть ключ як покласти край популістам не тільки в США, а й в цілому світі.
Франківськ 27,5/27,6
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
то есть кто-то должен отказаться от шаровых денег в пользу здравого смысла? это невозможно, жадность всегда побеждает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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