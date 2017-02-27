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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6186618761886189>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Добрый день .Всем Здоровья !
С утра , в основном работали 27,65(63,62,)----27,70(72,,,,73,,,,75)
На Фортечной прием 27,60,,,,,,
Всем Удачного дня .
С Уважением .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 12:37

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US


Вітаюсь совсіма!

Зображення

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0061(-0,0154). ВПАЛИ. Йшло додолу по 0,61 копійки за добу. Це більше ніж вдвічи меньше ніж падало тижнем раніше.

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0088(+ 0,0084). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,88 копійки за добу. Це трошки швидше. А потяг собі йде на Богодухів...

Повні оберти МБ за тиждень 1546,3032(1407,9584) млн. долярів. Трошки підросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень підросли і склали 309,26(281,59) млн.дол. та вони лишилися меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 359,25(360,98) млн. грн., які теж припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6052(27,8269) грн./доляр. Припали! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,2409(26,1971) грн./дол. І це на 1,36(1,63) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 5,01(6,22) відсотка. Припали.

Доляр по року перекуплено на 1,36 гривні!

СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,7153(27,6995) грн./$. ПІДРОСЛИ. Тиждень вгору, тиждень додолу... Дихаємо!

І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7153 грн./дол.

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:11

  kmm3 написав:Панове, ви що з самого ранку сильно в сосну вдарились?
Трамп відкрито купляє виборців, США в боргах, як у шовках, а ви це схвалюєте???
Взагалі тоді навіщо придумали податки? В деяких африканських племенах їх взагалі нема, нумо на них рівнятись! Такий популізм зазвичай закінчується гіперінфляцією, чого американцям бажаю. Ще на додачу бажаю їм справжньої революції, вони заслужили на це, вміло організовуючи подібне по цілому світі

Все вірно. Він чудово використовує наявність у Штатів друкарського станка та віри у долар як у резервну валюту. От тільки біда в тому, що поки що альтернативи не має. І якщо у США відбудеться те що ви їм бажаєте - то біда буде для всієї світової економіки.
Надіємось на американські інституції та систему противаг які не дадуть йому це зробити. та й може демократи еволюціонують та знайдуть ключ як покласти край популістам не тільки в США, а й в цілому світі.

Франківськ 27,5/27,6
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:та й може демократи еволюціонують та знайдуть ключ як покласти край популістам не тільки в США, а й в цілому світі.
то есть кто-то должен отказаться от шаровых денег в пользу здравого смысла? это невозможно, жадность всегда побеждает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:06

  vitaliian написав:
  Realist написав:та й може демократи еволюціонують та знайдуть ключ як покласти край популістам не тільки в США, а й в цілому світі.
то есть кто-то должен отказаться от шаровых денег в пользу здравого смысла? это невозможно, жадность всегда побеждает.

В противагу жадібності є страх
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:23

  Realist написав:
  kmm3 написав:Панове, ви що з самого ранку сильно в сосну вдарились?
Трамп відкрито купляє виборців, США в боргах, як у шовках, а ви це схвалюєте???
Взагалі тоді навіщо придумали податки? В деяких африканських племенах їх взагалі нема, нумо на них рівнятись! Такий популізм зазвичай закінчується гіперінфляцією, чого американцям бажаю. Ще на додачу бажаю їм справжньої революції, вони заслужили на це, вміло організовуючи подібне по цілому світі

Все вірно. Він чудово використовує наявність у Штатів друкарського станка та віри у долар як у резервну валюту. От тільки біда в тому, що поки що альтернативи не має. І якщо у США відбудеться те що ви їм бажаєте - то біда буде для всієї світової економіки.
Надіємось на американські інституції та систему противаг які не дадуть йому це зробити. та й може демократи еволюціонують та знайдуть ключ як покласти край популістам не тільки в США, а й в цілому світі.

Франківськ 27,5/27,6


Хтозна, побачимо. Я бачу (або хочу бачити) інше. Трамп на своїй посаді поводився доволі неадекватно і нахабно. Трамп нагнув Мексику, Канаду до підписання нової угоди. В них і вибору особливого не було. Неодноразово він шантажував і Китай. Врешті, теж якісь поступки здобув, але я б не сказав, що перемога була цілковитою. Європі теж регулярно погрожує. Такий примітивний шантаж не міг не зачепити гордість німців і китайців. На початку коронавірусної кризи я був дуже скептично налаштований щодо єврозони. Але те, як ЄС спільно і ефективно долає кризу, дає надію на нове місце Європи у світі. Крім того, доволі показовою є реакція світу на "китайськість" вірусу. США і його "шістка" Великобританія доволі відкрито звинувачують Китай, навіть фінансові претензії висувають. Натомість тон ЄС значно стриманіший. Європейці розробляють аналог SWIFT, щоб звільнитись від американської залежності. В самому ЄС його вже заступила SEPA.
Якщо таки постане стратегічний альянс Китаю і ЄС, то США точно втратить свій статус, як і долар. А зараз обставини для цього просто ідеальні
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ні, з цими ЗЕбобіками каші не звариш. Добра не чекай.((
Знов вийшов НБУ з покупкою дорогого долара. Гребе по 27.58((( Замість того, щоб взяти паузу і через місяць отоварити нагулявших жирок за жнива аграріїв по 25...
slonic32
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (43,13 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,26 евро/МВт-ч) в 19 раз, в Швеции (22,38 евро/МВт-ч) — на 48,1%, в Дании (38,95 евро/МВт-ч) — на 9,7%, во Франции (38,50 евро/МВт-ч) — на 10,7%, в Германии (36,98 евро/МВт-ч) — на 14,3%, в Австрии (37,37 евро/МВт-ч) — на 13,4%.

не нужно говорить в угоду какому олигарху установлены такие "рыночные" цены?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Мне кажется, что ещё должно пойти вверх. Сам только что купил Евро на ~20% от всей своей заначки. В любом случае, сейчас очень высокие риски девальвации, плюс ещё осенне-зимний период традиционно тянет курс вверх

Особливо це помітно було минулого року! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:40

  холява написав:Всем Добрый день .Всем Здоровья !
С утра , в основном работали 27,65(63,62,)----27,70(72,,,,73,,,,75)
На Фортечной прием 27,60,,,,,,
Всем Удачного дня .
С Уважением .

Доброго здоров'я!
А в місті Лева роблять всіх разом так 55/59 :D

п. с.
А от тут - за крок до перевороту думок, або іпотека - наше фффсьо! :D
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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