Додано: Вів 11 сер, 2020 15:27

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (43,13 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,26 евро/МВт-ч) в 19 раз, в Швеции (22,38 евро/МВт-ч) — на 48,1%, в Дании (38,95 евро/МВт-ч) — на 9,7%, во Франции (38,50 евро/МВт-ч) — на 10,7%, в Германии (36,98 евро/МВт-ч) — на 14,3%, в Австрии (37,37 евро/МВт-ч) — на 13,4%.



не нужно говорить в угоду какому олигарху установлены такие "рыночные" цены?

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat