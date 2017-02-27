Всем Добрый день .Всем Здоровья !
С утра , в основном работали 27,65(63,62,)----27,70(72,,,,73,,,,75)
На Фортечной прием 27,60,,,,,,
Всем Удачного дня .
С Уважением .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Добрый день .Всем Здоровья !
С утра , в основном работали 27,65(63,62,)----27,70(72,,,,73,,,,75)
На Фортечной прием 27,60,,,,,,
Всем Удачного дня .
С Уважением .
Додано: Вів 11 сер, 2020 12:37
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,0061(-0,0154). ВПАЛИ. Йшло додолу по 0,61 копійки за добу. Це більше ніж вдвічи меньше ніж падало тижнем раніше.
Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: + 0,0088(+ 0,0084). СерРічна продовжувала рости на тижні в середньому по + 0,88 копійки за добу. Це трошки швидше. А потяг собі йде на Богодухів...
Повні оберти МБ за тиждень 1546,3032(1407,9584) млн. долярів. Трошки підросли. Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень підросли і склали 309,26(281,59) млн.дол. та вони лишилися меньшими за Середньоарифметичні оберти за рік на добу 359,25(360,98) млн. грн., які теж припали. Значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 27,6052(27,8269) грн./доляр. Припали! А СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 26,2409(26,1971) грн./дол. І це на 1,36(1,63) грн./дол. меньше поточного курсу. Тобто вигода по року при продажі доляра 5,01(6,22) відсотка. Припали.
Доляр по року перекуплено на 1,36 гривні!
СередньоТижневе зважене значення курсу доляра на тому тижні дорівнювало 27,7153(27,6995) грн./$. ПІДРОСЛИ. Тиждень вгору, тиждень додолу... Дихаємо!
І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7153 грн./дол.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:11
Все вірно. Він чудово використовує наявність у Штатів друкарського станка та віри у долар як у резервну валюту. От тільки біда в тому, що поки що альтернативи не має. І якщо у США відбудеться те що ви їм бажаєте - то біда буде для всієї світової економіки.
Надіємось на американські інституції та систему противаг які не дадуть йому це зробити. та й може демократи еволюціонують та знайдуть ключ як покласти край популістам не тільки в США, а й в цілому світі.
Франківськ 27,5/27,6
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 11 сер, 2020 13:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
то есть кто-то должен отказаться от шаровых денег в пользу здравого смысла? это невозможно, жадность всегда побеждает.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:06
В противагу жадібності є страх
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:23
Хтозна, побачимо. Я бачу (або хочу бачити) інше. Трамп на своїй посаді поводився доволі неадекватно і нахабно. Трамп нагнув Мексику, Канаду до підписання нової угоди. В них і вибору особливого не було. Неодноразово він шантажував і Китай. Врешті, теж якісь поступки здобув, але я б не сказав, що перемога була цілковитою. Європі теж регулярно погрожує. Такий примітивний шантаж не міг не зачепити гордість німців і китайців. На початку коронавірусної кризи я був дуже скептично налаштований щодо єврозони. Але те, як ЄС спільно і ефективно долає кризу, дає надію на нове місце Європи у світі. Крім того, доволі показовою є реакція світу на "китайськість" вірусу. США і його "шістка" Великобританія доволі відкрито звинувачують Китай, навіть фінансові претензії висувають. Натомість тон ЄС значно стриманіший. Європейці розробляють аналог SWIFT, щоб звільнитись від американської залежності. В самому ЄС його вже заступила SEPA.
Якщо таки постане стратегічний альянс Китаю і ЄС, то США точно втратить свій статус, як і долар. А зараз обставини для цього просто ідеальні
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ні, з цими ЗЕбобіками каші не звариш. Добра не чекай.((
Знов вийшов НБУ з покупкою дорогого долара. Гребе по 27.58((( Замість того, щоб взяти паузу і через місяць отоварити нагулявших жирок за жнива аграріїв по 25...
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (43,13 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,26 евро/МВт-ч) в 19 раз, в Швеции (22,38 евро/МВт-ч) — на 48,1%, в Дании (38,95 евро/МВт-ч) — на 9,7%, во Франции (38,50 евро/МВт-ч) — на 10,7%, в Германии (36,98 евро/МВт-ч) — на 14,3%, в Австрии (37,37 евро/МВт-ч) — на 13,4%.
не нужно говорить в угоду какому олигарху установлены такие "рыночные" цены?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Особливо це помітно було минулого року!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:40
Доброго здоров'я!
А в місті Лева роблять всіх разом так 55/59
п. с.
А от тут - за крок до перевороту думок, або іпотека - наше фффсьо!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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