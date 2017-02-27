EURUSD. Сегодня третья или четвертая попытка закрепиться на 1.1800. Пока безуспешно.
ihorsic Аналитики из dailyfx.com осторожно прогнозируют следующее:
Курсы EUR / USD, похоже, готовы подтолкнуть к новым годовым максимумам, что должно поддержать их на минимуме августа (1,1696). Создание потенциального паттерна продолжения «Бычьего флага» едва ли не до ключевого психологического сопротивления на уровне 1,19. Хотя индикатор MACD предполагает, что цена может продолжить свое недавнее двухдневное снижение от месячного максимума (1.1916), RSI продолжает отслеживать свой шестимесячный восходящий тренд и остается выше 60 на бычьей территории. Учитывая это, откат к месячному минимуму (1,1696) может предшествовать возобновлению основного восходящего тренда. Дневное закрытие выше уровня 1,19 необходимо для подтверждения бычьей модели продолжения и открытия пути для тестирования максимума недельного закрытия 2017 года (1,2035). С другой стороны, капитуляция через поддержку на уровне 1,17, вероятно, сделает недействительным «бычий флаг» и может привести к падению цены обратно к 50-дневной скользящей средней (1,1468).
s0v7a написав:І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7153 грн./дол.
Так і роблю!(всіх разом)
slonic32 написав:Знов вийшов НБУ з покупкою дорогого долара. Гребе по 27.58
Будь як НБУ, будь кращий за НБУ!
Всім гарного і вдалого дня!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................11.08.2020.............12.08.2020 дата розрахунку................10.08.2020..............11.08.2020 Євро...................................32,4653...................32,5562 Долар США........................27,6007...................27,5982 После полудня гривна укрепилась на 0.7 копейки относительно справочного курса, отыграв утреннее падение и обеспечив минимальное укрепление относительно сегодняшнего официального курса. Открылись расширением спреда на копейку вниз до 3 копеек. После традиционного утреннего кофе вернулись на уровень открытия по обеим позициям. Незадолго до 11 приподнялись на копейку, полчаса постояли и опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Пока динамика, как и вчера, минимальна. Простояв более трех часов без движения, к 15 часам опустились на полкопейки, а к 15-30 еще на полкопейки. Официальный курс встретили котировками 27.5750 - 27.5950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Сегодня почти целый день достаточно активно торговали в балансе при минимальной динамике. Только в самом конце сессии проявился небольшой излишек предложения, который был оперативно выкуплен регулятором. Судя по графикам последних дней, сейчас играют исключительно рыночные факторы, рынок спокоен, роль эмоций минимальна.
Этот день в истории: 2019 - 25.0908 (-22) +250 2018 - 27.2456 (+13) +35