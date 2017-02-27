Додано: Вів 11 сер, 2020 15:59

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.................11.08.2020.............12.08.2020

дата розрахунку................10.08.2020..............11.08.2020

Євро...................................32,4653...................32,5562

Долар США........................27,6007...................27,5982

После полудня гривна укрепилась на 0.7 копейки относительно справочного курса, отыграв утреннее падение и обеспечив минимальное укрепление относительно сегодняшнего официального курса.

Открылись расширением спреда на копейку вниз до 3 копеек. После традиционного утреннего кофе вернулись на уровень открытия по обеим позициям. Незадолго до 11 приподнялись на копейку, полчаса постояли и опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Пока динамика, как и вчера, минимальна.

Простояв более трех часов без движения, к 15 часам опустились на полкопейки, а к 15-30 еще на полкопейки.

Официальный курс встретили котировками 27.5750 - 27.5950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Сегодня почти целый день достаточно активно торговали в балансе при минимальной динамике. Только в самом конце сессии проявился небольшой излишек предложения, который был оперативно выкуплен регулятором. Судя по графикам последних дней, сейчас играют исключительно рыночные факторы, рынок спокоен, роль эмоций минимальна.



Этот день в истории:

2019 - 25.0908 (-22) +250

2018 - 27.2456 (+13) +35



2017 - 25.6957 (+0)

2016 - 24.8504 (+4)