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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6186618761886189

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:44

EURUSD. Сегодня третья или четвертая попытка закрепиться на 1.1800. Пока безуспешно.

ihorsic
Аналитики из dailyfx.com осторожно прогнозируют следующее:
Курсы EUR / USD, похоже, готовы подтолкнуть к новым годовым максимумам, что должно поддержать их на минимуме августа (1,1696). Создание потенциального паттерна продолжения «Бычьего флага» едва ли не до ключевого психологического сопротивления на уровне 1,19.
Хотя индикатор MACD предполагает, что цена может продолжить свое недавнее двухдневное снижение от месячного максимума (1.1916), RSI продолжает отслеживать свой шестимесячный восходящий тренд и остается выше 60 на бычьей территории.
Учитывая это, откат к месячному минимуму (1,1696) может предшествовать возобновлению основного восходящего тренда.
Дневное закрытие выше уровня 1,19 необходимо для подтверждения бычьей модели продолжения и открытия пути для тестирования максимума недельного закрытия 2017 года (1,2035).
С другой стороны, капитуляция через поддержку на уровне 1,17, вероятно, сделает недействительным «бычий флаг» и может привести к падению цены обратно к 50-дневной скользящей средней (1,1468).
(перевел гуглом)
Картинка: https://a.c-dn.net/b/37cJXx/USD-Index-F ... g.full.png
Востаннє редагувалось Patrick в Вів 11 сер, 2020 16:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  s0v7a написав:І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7153 грн./дол.

Так і роблю!(всіх разом) :D
Зображення
  slonic32 написав:Знов вийшов НБУ з покупкою дорогого долара. Гребе по 27.58

Будь як НБУ, будь кращий за НБУ! :D
Зображення

Всім гарного і вдалого дня! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................11.08.2020.............12.08.2020
дата розрахунку................10.08.2020..............11.08.2020
Євро...................................32,4653...................32,5562
Долар США........................27,6007...................27,5982
После полудня гривна укрепилась на 0.7 копейки относительно справочного курса, отыграв утреннее падение и обеспечив минимальное укрепление относительно сегодняшнего официального курса.
Открылись расширением спреда на копейку вниз до 3 копеек. После традиционного утреннего кофе вернулись на уровень открытия по обеим позициям. Незадолго до 11 приподнялись на копейку, полчаса постояли и опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Пока динамика, как и вчера, минимальна.
Простояв более трех часов без движения, к 15 часам опустились на полкопейки, а к 15-30 еще на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.5750 - 27.5950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня почти целый день достаточно активно торговали в балансе при минимальной динамике. Только в самом конце сессии проявился небольшой излишек предложения, который был оперативно выкуплен регулятором. Судя по графикам последних дней, сейчас играют исключительно рыночные факторы, рынок спокоен, роль эмоций минимальна.

Этот день в истории:
2019 - 25.0908 (-22) +250
2018 - 27.2456 (+13) +35

2017 - 25.6957 (+0)
2016 - 24.8504 (+4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:02

Нам помешала армянская вонючка Аваков поставить ментовскую погань на место, а вот беларусы видимо таки поставят. :roll:

В стране начались забастовки на предприятиях, пишет Светлана Ширвель в «Фейсбуке»:

- Минский электротехнический завод им. Козлова

- БелАЗ

- Институт химии новых матер-в НАН

- РУП Белэнергосетьпроект

- Жабинковский сахарный завод полностью остановил свою работу, люди бастуют

- Минский маргаринный завод

- Гродно Азот

- Работники столичных предприятий массово покидают рабочие места.

Пусть менты, омоновцы, депутаты и чиновники становятся за станки, садятся за руль, становятся к домне, мартену, идут чинить, печь, лечить, собирать, красить и т.д.

А что? Сколько времени мы будем кормить их своими налогами?
Libo
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