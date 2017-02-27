Так і роблю!(всіх разом)
Будь як НБУ, будь кращий за НБУ!
Всім гарного і вдалого дня!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так і роблю!(всіх разом)
Будь як НБУ, будь кращий за НБУ!
Всім гарного і вдалого дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 сер, 2020 15:59
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................11.08.2020.............12.08.2020
дата розрахунку................10.08.2020..............11.08.2020
Євро...................................32,4653...................32,5562
Долар США........................27,6007...................27,5982
После полудня гривна укрепилась на 0.7 копейки относительно справочного курса, отыграв утреннее падение и обеспечив минимальное укрепление относительно сегодняшнего официального курса.
Открылись расширением спреда на копейку вниз до 3 копеек. После традиционного утреннего кофе вернулись на уровень открытия по обеим позициям. Незадолго до 11 приподнялись на копейку, полчаса постояли и опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Пока динамика, как и вчера, минимальна.
Простояв более трех часов без движения, к 15 часам опустились на полкопейки, а к 15-30 еще на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.5750 - 27.5950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня почти целый день достаточно активно торговали в балансе при минимальной динамике. Только в самом конце сессии проявился небольшой излишек предложения, который был оперативно выкуплен регулятором. Судя по графикам последних дней, сейчас играют исключительно рыночные факторы, рынок спокоен, роль эмоций минимальна.
Этот день в истории:
2019 - 25.0908 (-22) +250
2018 - 27.2456 (+13) +35
2017 - 25.6957 (+0)
2016 - 24.8504 (+4)
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:11
16-00:
Харьков 27.65 - 27.69 (утром 27.68 - 27.72)
Как и на межбанке небольшое снижение курса доллара.
Большинство котировок: 27.65 - 27.70 (ПОВ, опт)
Сумы 27.55 - 27.70 (27.60 - 27.70)
Полтава 27.62 - 27.70..27.73 (27.63 - 27.70)
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:24
Убежал?..
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:29
Додано: Вів 11 сер, 2020 16:42
Трамп до президенства був бізнесменом. Відповідно і світогляд у нього такий же. "Гроші не пахнуть" і не має значення скільки конкурентів збанкрутує і що буде із їхніми працівниками, має значення тільки те, що твоя компанія стане більша та багатша.
Він сприймає Америку як свою бізнес імперію. Якщо має козирі (а він їх має багато) він відразу ходить із них і ставить питання "ребром". Він нагло бреше, знаючи, що йому за це нічого не буде. Він маніпулює цілими державами в угоду вигоди собі як президенту і вже потім народу Америки.
На відміну від старенької Європи в якій не прийнято іти напролом. Тут плели інтриги ще за часів Римської імперії. Тут не заведено говорити те про що думаєш. Тут вас прихистять, пожуряться разом за ваші біди, але коли стане тісно або просто відчують дискомфорт, то тихо виставлять за двері і повернуться до звичайного життя. Тільки й всього. Тому не ідеалізуйте Європу.
Всі перш за все дбають про свій шкурний інтерес і будь-які союзи (політичні чи економічні) це тільки частина цього процесу.
На цьому геополітичний офтоп припиняю.
Таке враження, що валютний ринок взяв паузу. В Україні Жнива. У Західній Україні нарешті прийшло літо. У більшості європейських виробників та постачальників (особливо Іспанія та Італія) час літніх канікул. Попит на валюту збоку імпортерів мінімальний. Зерно нового врожаю поки що сушиться або вантажиться у вагони або в дорозі до порту чи замовника. Тобто валютна виручка поступово має збільшуватись.
Плюс квартальні податки на які потрібна гривня. Ситуативно можемо припасти ше на 20-30 копійок до кінця серпня якщо не буде нових подій. НБУ ніби планово викупляє надлишок валюти, тому сильного падіння не передбачається.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:37
Хроники цирка,зачеркнуто, аукционов Минфина.
Сегодня состоялся очередной аукцион. Минфин продолжает с маниакальным упорством рисовать ставки "покращення" на фоне отсутствия заявок на покупку гривневых ОВГЗ.
Так в частности по коротким ОВГЗ было подано АЖ ДВЕ заявки , одна на 5 млрд, вторая на 1 млрд. Минфин удовлетворил 1 заявку по ставке 7% , ага, это не дружественный Минфину банк, конечно нет.
По годовым заявок не было.
По трехлеткам было подано АЖ 4 заявки на огромную сумму в 0,1 млрд, а удовлетворили ДВЕ заявки, вообще на астрономическую сумму в 0,002 млрд грн , да-да, я не ошибся 0,002 млрд грн .
Иное дело аукцион по долларовым ОВГЗ, вот здесь все похоже на рынок, подано 27 заявок, удовлетворили 26 заявок. Привлекли 190 млн долларов на 1,5 года по 3,6% .
Ну такое, в четверг погашение на 172 млн.долларов.
По гривне суммарно привлекли 4,9 млрд.
И еще, показатель нерыночности аукционов.
В начале года, разлет по ставкам был в пределах 1% , сейчас он 3%
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 сер, 2020 17:37
Лохотрон-2019 не в счёт.
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