Додано: Вів 11 сер, 2020 16:42

kmm3 написав: Хтозна, побачимо. Я бачу (або хочу бачити) інше. Трамп на своїй посаді поводився доволі неадекватно і нахабно. Трамп нагнув Мексику, Канаду до підписання нової угоди. В них і вибору особливого не було. Неодноразово він шантажував і Китай. Врешті, теж якісь поступки здобув, але я б не сказав, що перемога була цілковитою. Європі теж регулярно погрожує. Такий примітивний шантаж не міг не зачепити гордість німців і китайців. На початку коронавірусної кризи я був дуже скептично налаштований щодо єврозони. Але те, як ЄС спільно і ефективно долає кризу, дає надію на нове місце Європи у світі. Крім того, доволі показовою є реакція світу на "китайськість" вірусу. США і його "шістка" Великобританія доволі відкрито звинувачують Китай, навіть фінансові претензії висувають. Натомість тон ЄС значно стриманіший. Європейці розробляють аналог SWIFT, щоб звільнитись від американської залежності. В самому ЄС його вже заступила SEPA.

Якщо таки постане стратегічний альянс Китаю і ЄС, то США точно втратить свій статус, як і долар. А зараз обставини для цього просто ідеальні Хтозна, побачимо. Я бачу (або хочу бачити) інше. Трамп на своїй посаді поводився доволі неадекватно і нахабно. Трамп нагнув Мексику, Канаду до підписання нової угоди. В них і вибору особливого не було. Неодноразово він шантажував і Китай. Врешті, теж якісь поступки здобув, але я б не сказав, що перемога була цілковитою. Європі теж регулярно погрожує. Такий примітивний шантаж не міг не зачепити гордість німців і китайців. На початку коронавірусної кризи я був дуже скептично налаштований щодо єврозони. Але те, як ЄС спільно і ефективно долає кризу, дає надію на нове місце Європи у світі. Крім того, доволі показовою є реакція світу на "китайськість" вірусу. США і його "шістка" Великобританія доволі відкрито звинувачують Китай, навіть фінансові претензії висувають. Натомість тон ЄС значно стриманіший. Європейці розробляють аналог SWIFT, щоб звільнитись від американської залежності. В самому ЄС його вже заступила SEPA.Якщо таки постане стратегічний альянс Китаю і ЄС, то США точно втратить свій статус, як і долар. А зараз обставини для цього просто ідеальні

Трамп до президенства був бізнесменом. Відповідно і світогляд у нього такий же. "Гроші не пахнуть" і не має значення скільки конкурентів збанкрутує і що буде із їхніми працівниками, має значення тільки те, що твоя компанія стане більша та багатша.Він сприймає Америку як свою бізнес імперію. Якщо має козирі (а він їх має багато) він відразу ходить із них і ставить питання "ребром". Він нагло бреше, знаючи, що йому за це нічого не буде. Він маніпулює цілими державами в угоду вигоди собі як президенту і вже потім народу Америки.На відміну від старенької Європи в якій не прийнято іти напролом. Тут плели інтриги ще за часів Римської імперії. Тут не заведено говорити те про що думаєш. Тут вас прихистять, пожуряться разом за ваші біди, але коли стане тісно або просто відчують дискомфорт, то тихо виставлять за двері і повернуться до звичайного життя. Тільки й всього. Тому не ідеалізуйте Європу.Всі перш за все дбають про свій шкурний інтерес і будь-які союзи (політичні чи економічні) це тільки частина цього процесу.На цьому геополітичний офтоп припиняю.Таке враження, що валютний ринок взяв паузу. В Україні Жнива. У Західній Україні нарешті прийшло літо. У більшості європейських виробників та постачальників (особливо Іспанія та Італія) час літніх канікул. Попит на валюту збоку імпортерів мінімальний. Зерно нового врожаю поки що сушиться або вантажиться у вагони або в дорозі до порту чи замовника. Тобто валютна виручка поступово має збільшуватись.Плюс квартальні податки на які потрібна гривня. Ситуативно можемо припасти ше на 20-30 копійок до кінця серпня якщо не буде нових подій. НБУ ніби планово викупляє надлишок валюти, тому сильного падіння не передбачається.