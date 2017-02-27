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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6187618861896190>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  s0v7a написав:І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7153 грн./дол.

Так і роблю!(всіх разом) :D
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  slonic32 написав:Знов вийшов НБУ з покупкою дорогого долара. Гребе по 27.58

Будь як НБУ, будь кращий за НБУ! :D
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Всім гарного і вдалого дня! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 15:59

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................11.08.2020.............12.08.2020
дата розрахунку................10.08.2020..............11.08.2020
Євро...................................32,4653...................32,5562
Долар США........................27,6007...................27,5982
После полудня гривна укрепилась на 0.7 копейки относительно справочного курса, отыграв утреннее падение и обеспечив минимальное укрепление относительно сегодняшнего официального курса.
Открылись расширением спреда на копейку вниз до 3 копеек. После традиционного утреннего кофе вернулись на уровень открытия по обеим позициям. Незадолго до 11 приподнялись на копейку, полчаса постояли и опустились на 2.5 копейки. После этого снова остановились. Пока динамика, как и вчера, минимальна.
Простояв более трех часов без движения, к 15 часам опустились на полкопейки, а к 15-30 еще на полкопейки.
Официальный курс встретили котировками 27.5750 - 27.5950. За день опустились на 1.5 копейки относительно открытия и на 2.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Сегодня почти целый день достаточно активно торговали в балансе при минимальной динамике. Только в самом конце сессии проявился небольшой излишек предложения, который был оперативно выкуплен регулятором. Судя по графикам последних дней, сейчас играют исключительно рыночные факторы, рынок спокоен, роль эмоций минимальна.

Этот день в истории:
2019 - 25.0908 (-22) +250
2018 - 27.2456 (+13) +35

2017 - 25.6957 (+0)
2016 - 24.8504 (+4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:11

16-00:
Харьков 27.65 - 27.69 (утром 27.68 - 27.72)
Как и на межбанке небольшое снижение курса доллара.
Большинство котировок: 27.65 - 27.70 (ПОВ, опт)

Сумы 27.55 - 27.70 (27.60 - 27.70)
Полтава 27.62 - 27.70..27.73 (27.63 - 27.70)
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:24

Убежал?..
Как сообщают печатные СМИ Турции, белорусский диктатор Лукашенко покинул Беларусь и находится в турецком Далмане.
https://charter97.org/ru/news/2020/8/11/389110/
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:29

  slonic32 написав:Ні, з цими ЗЕбобіками каші не звариш. Добра не чекай.((
Знов вийшов НБУ з покупкою дорогого долара. Гребе по 27.58((( Замість того, щоб взяти паузу і через місяць отоварити нагулявших жирок за жнива аграріїв по 25...


виходить, що НБУ позначив дно - 27,50
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 16:42

  kmm3 написав:Хтозна, побачимо. Я бачу (або хочу бачити) інше. Трамп на своїй посаді поводився доволі неадекватно і нахабно. Трамп нагнув Мексику, Канаду до підписання нової угоди. В них і вибору особливого не було. Неодноразово він шантажував і Китай. Врешті, теж якісь поступки здобув, але я б не сказав, що перемога була цілковитою. Європі теж регулярно погрожує. Такий примітивний шантаж не міг не зачепити гордість німців і китайців. На початку коронавірусної кризи я був дуже скептично налаштований щодо єврозони. Але те, як ЄС спільно і ефективно долає кризу, дає надію на нове місце Європи у світі. Крім того, доволі показовою є реакція світу на "китайськість" вірусу. США і його "шістка" Великобританія доволі відкрито звинувачують Китай, навіть фінансові претензії висувають. Натомість тон ЄС значно стриманіший. Європейці розробляють аналог SWIFT, щоб звільнитись від американської залежності. В самому ЄС його вже заступила SEPA.
Якщо таки постане стратегічний альянс Китаю і ЄС, то США точно втратить свій статус, як і долар. А зараз обставини для цього просто ідеальні

Трамп до президенства був бізнесменом. Відповідно і світогляд у нього такий же. "Гроші не пахнуть" і не має значення скільки конкурентів збанкрутує і що буде із їхніми працівниками, має значення тільки те, що твоя компанія стане більша та багатша.
Він сприймає Америку як свою бізнес імперію. Якщо має козирі (а він їх має багато) він відразу ходить із них і ставить питання "ребром". Він нагло бреше, знаючи, що йому за це нічого не буде. Він маніпулює цілими державами в угоду вигоди собі як президенту і вже потім народу Америки.
На відміну від старенької Європи в якій не прийнято іти напролом. Тут плели інтриги ще за часів Римської імперії. Тут не заведено говорити те про що думаєш. Тут вас прихистять, пожуряться разом за ваші біди, але коли стане тісно або просто відчують дискомфорт, то тихо виставлять за двері і повернуться до звичайного життя. Тільки й всього. Тому не ідеалізуйте Європу.
Всі перш за все дбають про свій шкурний інтерес і будь-які союзи (політичні чи економічні) це тільки частина цього процесу.
На цьому геополітичний офтоп припиняю.

Таке враження, що валютний ринок взяв паузу. В Україні Жнива. У Західній Україні нарешті прийшло літо. У більшості європейських виробників та постачальників (особливо Іспанія та Італія) час літніх канікул. Попит на валюту збоку імпортерів мінімальний. Зерно нового врожаю поки що сушиться або вантажиться у вагони або в дорозі до порту чи замовника. Тобто валютна виручка поступово має збільшуватись.
Плюс квартальні податки на які потрібна гривня. Ситуативно можемо припасти ше на 20-30 копійок до кінця серпня якщо не буде нових подій. НБУ ніби планово викупляє надлишок валюти, тому сильного падіння не передбачається.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:37

Хроники цирка,зачеркнуто, аукционов Минфина.

Сегодня состоялся очередной аукцион. Минфин продолжает с маниакальным упорством рисовать ставки "покращення" на фоне отсутствия заявок на покупку гривневых ОВГЗ.

Так в частности по коротким ОВГЗ было подано АЖ ДВЕ заявки , одна на 5 млрд, вторая на 1 млрд. Минфин удовлетворил 1 заявку по ставке 7% , ага, это не дружественный Минфину банк, конечно нет.

По годовым заявок не было.

По трехлеткам было подано АЖ 4 заявки на огромную сумму в 0,1 млрд, а удовлетворили ДВЕ заявки, вообще на астрономическую сумму в 0,002 млрд грн , да-да, я не ошибся 0,002 млрд грн .

Иное дело аукцион по долларовым ОВГЗ, вот здесь все похоже на рынок, подано 27 заявок, удовлетворили 26 заявок. Привлекли 190 млн долларов на 1,5 года по 3,6% .
Ну такое, в четверг погашение на 172 млн.долларов.

По гривне суммарно привлекли 4,9 млрд.

И еще, показатель нерыночности аукционов.
В начале года, разлет по ставкам был в пределах 1% , сейчас он 3%

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 17:37

  Долярчик написав:
  Striker написав:Мне кажется, что ещё должно пойти вверх. Сам только что купил Евро на ~20% от всей своей заначки. В любом случае, сейчас очень высокие риски девальвации, плюс ещё осенне-зимний период традиционно тянет курс вверх

Особливо це помітно було минулого року! :mrgreen: :lol:

Лохотрон-2019 не в счёт.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:00

Райф выведет 90% прибыли за 2019-й в виде дивидендов. Это 4,3 млрд грн. Поскольку 96,2% акций банка принадлежит материнским структурам Raiffeisen AG, около 4,2 млрд грн окажутся на межбанке. Собрание акционеров, закрепляющее это решение, назначено на 11 сентября


Райффайзен банк Аваль планирует направить на выплату дивидендов 90% прибыли
https://nv.ua/biz/finance/rayffayzen-ba ... 05462.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:04

Шановне товариство, хтось може провести коротенький лікнем щодо ОВДП?
На сайті НБУ дивлюсь табл. «Узагальнена інформація стосовно виконаних угод з купівлі/продажу ОВДП на вторинному ринку за 2020 рік.»

До прикладу 10.08.20 з папером номінованим в USD, що погашається 20.08.20, була одна угода. Вартість 1 бонда(у) – 28 518,60 грн..

Як трактувати стовпчики із дохідністю: «-35,36%»?
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