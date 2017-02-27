goldfinger написав:
Лохотрон-2019 не в счёт.
А що, цирк поїхав?
Навіть, якщо так, то все одно клоуни залишились
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:21
А що, цирк поїхав?
Навіть, якщо так, то все одно клоуни залишились
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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