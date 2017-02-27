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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6187618861896190

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:21

  goldfinger написав:
  Долярчик написав:
  Striker написав:Мне кажется, что ещё должно пойти вверх. Сам только что купил Евро на ~20% от всей своей заначки. В любом случае, сейчас очень высокие риски девальвации, плюс ещё осенне-зимний период традиционно тянет курс вверх

Особливо це помітно було минулого року! :mrgreen: :lol:

Лохотрон-2019 не в счёт.

А що, цирк поїхав? :mrgreen:
Навіть, якщо так, то все одно клоуни залишились :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 6187618861896190
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