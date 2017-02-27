goldfinger написав:
Лохотрон-2019 не в счёт.
А що, цирк поїхав?
Навіть, якщо так, то все одно клоуни залишились
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 18:21
А що, цирк поїхав?
Навіть, якщо так, то все одно клоуни залишились
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:31
Шо ,жену пристроил кассиром в обменку? Теперь у тебя этих чеков как у дурьня махорки .
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:38
[quote="5034251:goldfinger"]
Не отвечаю на такие личніе вопросі в почте,лучшая контора -интерэктив брокерс.там можно купить и продать все,пока стомт мир..если слишком много бабок-тогда сме группу,чикаго мерчандайз эксчендж,там внерычнох рисков меньше.а если пару соток,вполне интерактивброкерс..
ну а мииосами туда на сме,только сомневаюсь что там вас бедными не сделают...\купить путы по злдлту надо обеспечение нехилое..ПРоще колл какой нить взять по графику ждя любителя.
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:43
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:51
Росстату верить можно?
Цены на нефть газ в три раза а ввп на 8%. Прям чудеса чудесные, дива дивные.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 11 сер, 2020 19:56
zRadio, ты бы хоть проверял инфо о структуре собственности РБА
68.28 - Raiffeisen AG
30.00 - ЕБРР
И эта инфа стала доступна, благодаря реформе НБУ с 2014 года. То, что тебе не нравится
Ну а по прибыли.
Сам догадайся, почему выводят прибыль, а не вкладывают её обратно ?
Ты же у нас топ-менеджер по развитию
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:10
Даже не заморачивался - быстро посмотрел в вики то, что должны были сделать журналисты, но не сделали. Сути это не меняет - иностранный стэйк еще выше, чем я дал...
И? Это чья-то персональная заслуга, кого я не похвалил?
Узбагойся, я итак пишу об этом часто. Некоторым завсегдатаям даже не нравится...
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:18
Teo
Уважаемый "Тео",Здравствуйте .
У Вас есть прямая возможность задать Ваш вопрос , специалистам и профессионалам как ZZZZZ ,Сибариту , Сове , простите кого не вспомнил .
С Уважением .
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:21
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 11 сер, 2020 20:24
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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