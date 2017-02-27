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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6187618861896190

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 18:21

  goldfinger написав:
  Долярчик написав:
  Striker написав:Мне кажется, что ещё должно пойти вверх. Сам только что купил Евро на ~20% от всей своей заначки. В любом случае, сейчас очень высокие риски девальвации, плюс ещё осенне-зимний период традиционно тянет курс вверх

Особливо це помітно було минулого року! :mrgreen: :lol:

Лохотрон-2019 не в счёт.

А що, цирк поїхав? :mrgreen:
Навіть, якщо так, то все одно клоуни залишились :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:31

  Долярчик написав:
  s0v7a написав:І такі так, на попередньому тижні вигравали ті, хто купував дешевше, а продавав дорожче 27,7153 грн./дол.

Так і роблю!(всіх разом) :D
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  slonic32 написав:Знов вийшов НБУ з покупкою дорогого долара. Гребе по 27.58

Будь як НБУ, будь кращий за НБУ! :D
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Всім гарного і вдалого дня! :D

Шо ,жену пристроил кассиром в обменку? :roll: Теперь у тебя этих чеков как у дурьня махорки :mrgreen: .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:38

[quote="5034251:goldfinger"]


Не отвечаю на такие личніе вопросі в почте,лучшая контора -интерэктив брокерс.там можно купить и продать все,пока стомт мир..если слишком много бабок-тогда сме группу,чикаго мерчандайз эксчендж,там внерычнох рисков меньше.а если пару соток,вполне интерактивброкерс..
ну а мииосами туда на сме,только сомневаюсь что там вас бедными не сделают...\купить путы по злдлту надо обеспечение нехилое..ПРоще колл какой нить взять по графику ждя любителя.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:43

По заказу Василя, публикую негативную новость об РФ - росстат сообщил о падении ВВП во 2-м квартале на 8,5% в годовом исчислении:

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zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:51

  zРадио написав:По заказу Василя, публикую негативную новость об РФ - росстат сообщил о падении ВВП во 2-м квартале на 8,5% в годовом исчислении:

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Росстату верить можно? :lol:
Цены на нефть газ в три раза а ввп на 8%. Прям чудеса чудесные, дива дивные.
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 19:56

  zРадио написав:Райф выведет 90% прибыли за 2019-й в виде дивидендов. Это 4,3 млрд грн. Поскольку 96,2% акций банка принадлежит материнским структурам Raiffeisen AG, около 4,2 млрд грн окажутся на межбанке. Собрание акционеров, закрепляющее это решение, назначено на 11 сентября


Райффайзен банк Аваль планирует направить на выплату дивидендов 90% прибыли
https://nv.ua/biz/finance/rayffayzen-ba ... 05462.html

zRadio, ты бы хоть проверял инфо о структуре собственности РБА
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2020 року
68.28 - Raiffeisen AG
30.00 - ЕБРР

И эта инфа стала доступна, благодаря реформе НБУ с 2014 года. То, что тебе не нравится

Ну а по прибыли.
Сам догадайся, почему выводят прибыль, а не вкладывают её обратно ?
Ты же у нас топ-менеджер по развитию
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pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:10

  pesikot написав:zRadio, ты бы хоть проверял инфо о структуре собственности РБА
Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2020 року
68.28 - Raiffeisen AG
30.00 - ЕБРР


Даже не заморачивался - быстро посмотрел в вики то, что должны были сделать журналисты, но не сделали. Сути это не меняет - иностранный стэйк еще выше, чем я дал...

  pesikot написав:И эта инфа стала доступна, благодаря реформе НБУ с 2014 года. То, что тебе не нравится


И? Это чья-то персональная заслуга, кого я не похвалил? :mrgreen:

  pesikot написав:Ну а по прибыли.
Сам догадайся, почему выводят прибыль, а не вкладывают её обратно ?
Ты же у нас топ-менеджер по развитию


Узбагойся, я итак пишу об этом часто. Некоторым завсегдатаям даже не нравится...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:18

Teo

Уважаемый "Тео",Здравствуйте .
У Вас есть прямая возможность задать Ваш вопрос , специалистам и профессионалам как ZZZZZ ,Сибариту , Сове , простите кого не вспомнил .

С Уважением .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:21

золотішко буль буль

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 20:24

  greenozon написав:золотішко буль буль

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Купляєте на корекції ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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