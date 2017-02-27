Т.к. ставки лишком низкие - на "классическом" инвестировании не заработаешь. В то же время - "лёгкие деньги" стимулируют к риску ("лёгкому отношению к деньгам")
Какой есть выход, чтобы заработать в этой ситуации? Заработать на разнице между ценой покупки и продажи. Дешево купить и дорого продать. Классический "pump&dump", или "экономика пузырей"
Не важно что пампить: биткоэн, золото, зерно, нефть, акции и т.д. Главное - чтобы разница (спред) между покупкой и продажей был максимальным
Так что, раз на процентах заработать теперь нельзя, - спекулянты будут зарабатывать на перепадах цен. И чем перепады больше - тем лучше. Можно сказать, что постоянные и сильные перепады цен на всё - это "новая нормальность".
Если раньше график роста мировой экономики напоминал "стрелку вверх" - то теперь он будет напоминать кардиограмму, или сейсмограмму
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Слабый USD дает облегчение центробанкам, нацеленным на смягчение
(Блумберг) -- Ослабление доллара дает центробанкам Азии возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики на фоне опасений, что восстановление экономики в регионе замедляется.
Снижение индекса доллара, рассчитываемого агентством Блумберг, на 10% с мартовского пика приостановило отток капитала, вызванный пандемией коронавируса, и способствовало возвращению иностранных инвесторов на рынки капитала Азии.
Это приводит к укреплению локальных валют и сдерживает инфляцию, что дает центробанкам возможность снижать процентные ставки, не будучи стесненными бегством капитала или ростом цен.
Хотя многие из них пока предпочитают сохранять стоимость заимствований без изменений, у них больше пространства для смягчения по сравнению с другими центробанками мира и есть возможность для запуска программ количественного смягчения или использования дополнительных адресных инструментов поддержки кредитования.
“Слабый доллар - в целом позитивный фактор для экономик Азии и хорошая новость для центробанков”, - говорит директор по инвестициям Brewin Dolphin Holdings Plc в Лондоне Джанет Муй. “Наихудшая ситуация для центробанка развивающейся страны - это обычно обвал локальной валюты, отток капитала, рост инфляции”, которые требовали бы повышения процентных ставок.
Все азиатские валюты укрепились к доллару с тех пор, как индекс Bloomberg Dollar Spot достиг пика в конце марта. Индонезийская рупия возглавила рост, поднявшись более чем на 10%, а южнокорейская вона выросла почти на 7%.