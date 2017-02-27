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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6189619061916192>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

greenozon написав:золотішко буль буль

А шановному zzzzzz коли продавав 1/4 лише 2 плюсика за інсайд
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:44

  stryzhko написав:
greenozon написав:золотішко буль буль

А шановному zzzzzz коли продавав 1/4 лише 2 плюсика за інсайд

Це чуйка.. Ії цінує лише той у кого вона спрацювала. Не обов'язково це був інсайд.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 21:48

Сегодня матч, на кону Интер и полуфинал. Тезка не подкачай. По номиналу более слабый клуб чем Вольфсбург, но швейцарцы по игре более противные.. Холява, будете смотреть?
EURUSD. 1.17455
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:49

Серебро -14% intraday :!: :!: :!:
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:08

  zРадио написав:Серебро -14% intraday :!: :!: :!:

"Экономика пузырей"

Т.к. ставки лишком низкие - на "классическом" инвестировании не заработаешь.
В то же время - "лёгкие деньги" стимулируют к риску ("лёгкому отношению к деньгам")

Какой есть выход, чтобы заработать в этой ситуации?
Заработать на разнице между ценой покупки и продажи. Дешево купить и дорого продать.
Классический "pump&dump", или "экономика пузырей"

Не важно что пампить: биткоэн, золото, зерно, нефть, акции и т.д.
Главное - чтобы разница (спред) между покупкой и продажей был максимальным

Так что, раз на процентах заработать теперь нельзя, - спекулянты будут зарабатывать на перепадах цен. И чем перепады больше - тем лучше.
Можно сказать, что постоянные и сильные перепады цен на всё - это "новая нормальность".

Если раньше график роста мировой экономики напоминал "стрелку вверх" - то теперь он будет напоминать кардиограмму, или сейсмограмму :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:37

Друзья. Тезка Патрик забил. 3-0.
А значит украинская команда в полуфинале :D :D :D
Завтра не смогу писать про курсы, есть неотложные дела.. Скоро деткам снова в школу :wink:
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Если евро вернется хотя бы на 1.15, то гривна пойдет на 28.50, при 1.12 - 29
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:26

27.60-27.63/27.68-27.70
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 08:58

Слабый USD дает облегчение центробанкам, нацеленным на смягчение

(Блумберг) -- Ослабление доллара дает центробанкам Азии возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики на фоне опасений, что восстановление экономики в регионе замедляется.

Снижение индекса доллара, рассчитываемого агентством Блумберг, на 10% с мартовского пика приостановило отток капитала, вызванный пандемией коронавируса, и способствовало возвращению иностранных инвесторов на рынки капитала Азии.

Это приводит к укреплению локальных валют и сдерживает инфляцию, что дает центробанкам возможность снижать процентные ставки, не будучи стесненными бегством капитала или ростом цен.

Хотя многие из них пока предпочитают сохранять стоимость заимствований без изменений, у них больше пространства для смягчения по сравнению с другими центробанками мира и есть возможность для запуска программ количественного смягчения или использования дополнительных адресных инструментов поддержки кредитования.

“Слабый доллар - в целом позитивный фактор для экономик Азии и хорошая новость для центробанков”, - говорит директор по инвестициям Brewin Dolphin Holdings Plc в Лондоне Джанет Муй. “Наихудшая ситуация для центробанка развивающейся страны - это обычно обвал локальной валюты, отток капитала, рост инфляции”, которые требовали бы повышения процентных ставок.

Все азиатские валюты укрепились к доллару с тех пор, как индекс Bloomberg Dollar Spot достиг пика в конце марта. Индонезийская рупия возглавила рост, поднявшись более чем на 10%, а южнокорейская вона выросла почти на 7%.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sl ... 1029494826
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:10

  Patrick написав:
  stryzhko написав:
greenozon написав:золотішко буль буль

А шановному zzzzzz коли продавав 1/4 лише 2 плюсика за інсайд

Це чуйка.. Ії цінує лише той у кого вона спрацювала. Не обов'язково це був інсайд.


Да я сам в шоке как четко поймал момент. А тут многие смеялись.
Живите своим умом!
zzzzzz
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