Слабый USD дает облегчение центробанкам, нацеленным на смягчение

(Блумберг) -- Ослабление доллара дает центробанкам Азии возможность для дальнейшего смягчения монетарной политики на фоне опасений, что восстановление экономики в регионе замедляется.Снижение индекса доллара, рассчитываемого агентством Блумберг, на 10% с мартовского пика приостановило отток капитала, вызванный пандемией коронавируса, и способствовало возвращению иностранных инвесторов на рынки капитала Азии.Это приводит к укреплению локальных валют и сдерживает инфляцию, что дает центробанкам возможность снижать процентные ставки, не будучи стесненными бегством капитала или ростом цен.Хотя многие из них пока предпочитают сохранять стоимость заимствований без изменений, у них больше пространства для смягчения по сравнению с другими центробанками мира и есть возможность для запуска программ количественного смягчения или использования дополнительных адресных инструментов поддержки кредитования.“Слабый доллар - в целом позитивный фактор для экономик Азии и хорошая новость для центробанков”, - говорит директор по инвестициям Brewin Dolphin Holdings Plc в Лондоне Джанет Муй. “Наихудшая ситуация для центробанка развивающейся страны - это обычно обвал локальной валюты, отток капитала, рост инфляции”, которые требовали бы повышения процентных ставок.Все азиатские валюты укрепились к доллару с тех пор, как индекс Bloomberg Dollar Spot достиг пика в конце марта. Индонезийская рупия возглавила рост, поднявшись более чем на 10%, а южнокорейская вона выросла почти на 7%.