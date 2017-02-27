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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6189619061916192

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:18

  Zebra написав:Если евро вернется хотя бы на 1.15, то гривна пойдет на 28.50, при 1.12 - 29


Почему? :oops:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:33

  zРадио написав:Серебро -14% intraday :!: :!: :!:


На золотой ветке уже доложил:
физическое серебро Engelhard в США с места не сдвинулось и продажа стоит на отметке $34. 8)
"Брамбори в рядку, вшехно е в порядку". (с)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:24

Киев
Доллар 27,57/27,62
Евро 32,27/32,35
Пока так, хотя и по 27,60 вроде есть продажи.
Electron
 
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