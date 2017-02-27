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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 сер, 2020 09:18
Zebra написав:
Если евро вернется хотя бы на 1.15, то гривна пойдет на 28.50, при 1.12 - 29
Почему?
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Mazay256
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Додано: Сер 12 сер, 2020 09:33
На золотой ветке уже доложил:
физическое серебро Engelhard в США с места не сдвинулось и продажа стоит на отметке $34. "Брамбори в рядку, вшехно е в порядку"
. (с)
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Libo
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Додано: Сер 12 сер, 2020 10:24
Киев
Доллар 27,57/27,62
Евро 32,27/32,35
Пока так, хотя и по 27,60 вроде есть продажи.
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Electron
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