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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6190619161926193>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:18

  Zebra написав:Если евро вернется хотя бы на 1.15, то гривна пойдет на 28.50, при 1.12 - 29


Почему? :oops:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 09:33

  zРадио написав:Серебро -14% intraday :!: :!: :!:


На золотой ветке уже доложил:
физическое серебро Engelhard в США с места не сдвинулось и продажа стоит на отметке $34. 8)
"Брамбори в рядку, вшехно е в порядку". (с)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:24

Киев
Доллар 27,57/27,62
Евро 32,27/32,35
Пока так, хотя и по 27,60 вроде есть продажи.
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:31

  zzzzzz написав:
Да я сам в шоке как четко поймал момент. А тут многие смеялись.

Смеялись по другому поводу, как типа гуру, обвешаный медалями как Брежнев, не смог себе посоветовать сдать нормально, а не со спрэдом 15%,а также удивлялись, почему только 1/4 слили, а не половину или 6/5 как вы любите говорить))
По курсу, этот год по-своему уникальный, сезонного спроса совсем нет, карантин и очередное обнищание населения сделали своё дело, бизнес думает как пропетлять и окончательно не слить накопленый валютный жир, про хомяченье запасов даже не заикаются :?
До выборов боковик с креном вниз, может поближе к 27.3, а потом уже будет виднее :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:51

  zzzzzz написав:Да я сам в шоке как четко поймал момент. А тут многие смеялись.

Кто смеялся, кто пытался повторить, к сожалению в Сумах нет банка с экспертом и это все усложняет, и вроде актив есть, но ликвидность его вызывает вопросы(
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:27

"Ракета" виявилася крилатою. Вгору далі не піднімається... :|Зображення
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:53

  Amid написав:Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!

Ще не вмер наш батько Сорос
Його слава й воля,
Ще хлоп`ятам-соросятам посміхнеться доля...
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:54

уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).

До списку повністю заборонених до приватизації об'єктів також пропонується включити ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець", створені Кабміном у 2019 році з метою забезпечення роботи нового ринку електричної енергії.

Крім цього, пропонується долучити до зазначеного переліку держпідприємства "Документ", "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", "Київська офсетна фабрика", КБ "Південне".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/12/663943/
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:59

  jump написав:уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).

До списку повністю заборонених до приватизації об'єктів також пропонується включити ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець", створені Кабміном у 2019 році з метою забезпечення роботи нового ринку електричної енергії.

Крім цього, пропонується долучити до зазначеного переліку держпідприємства "Документ", "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", "Київська офсетна фабрика", КБ "Південне".
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/12/663943/

Гуляем на все
antey1969
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