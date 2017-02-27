zzzzzz написав: Да я сам в шоке как четко поймал момент. А тут многие смеялись.
Смеялись по другому поводу, как типа гуру, обвешаный медалями как Брежнев, не смог себе посоветовать сдать нормально, а не со спрэдом 15%,а также удивлялись, почему только 1/4 слили, а не половину или 6/5 как вы любите говорить)) По курсу, этот год по-своему уникальный, сезонного спроса совсем нет, карантин и очередное обнищание населения сделали своё дело, бизнес думает как пропетлять и окончательно не слить накопленый валютный жир, про хомяченье запасов даже не заикаются До выборов боковик с креном вниз, может поближе к 27.3, а потом уже будет виднее
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!
Amid написав:Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!
Ще не вмер наш батько Сорос Його слава й воля, Ще хлоп`ятам-соросятам посміхнеться доля...
уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).
До списку повністю заборонених до приватизації об'єктів також пропонується включити ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець", створені Кабміном у 2019 році з метою забезпечення роботи нового ринку електричної енергії.
jump написав:уряд допускає приватизацію до 50% акцій "Нафтогазу", "Укрзалізниці" й "Укрпошти", проте пропонує зберегти за державою 100-відсоткову частку корпоративних прав у НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", НЕК "Укренерго", ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", Адміністрації морських портів України (АМПУ).
До списку повністю заборонених до приватизації об'єктів також пропонується включити ДП "Оператор ринку" і ДП "Гарантований покупець", створені Кабміном у 2019 році з метою забезпечення роботи нового ринку електричної енергії.