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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6191619261936194>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:59

  Amid написав:Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!

Смерть ворогам!
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:04

  Amid написав:Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!


Поздравляем юбиляра. А какие планы и ожидания у самого батька новітньої нації от нас, если не секрет?
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 12 сер, 2020 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:10

  Амвросий написав:
  Amid написав:Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!


Поздравляем юбиляра. А какие планы и ожидания у самого батька новітньої нації от нас, если не секрет?


Смотрите Меморандум МВФ, все ожидания и планы по пунктам.
Присоединяюсь к поздравлению юбиляра, могучий мужик. Он же Дьёрдь Шварц, он же Дьёрдь Шорош, прямо как по классике — Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? (С)
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чарівне місто Лева сьогодні сяє яскравими фарбами 50/55, а тим часом, Долярчик, плавно готує #самукрасиву до наступної "порції відкупу" :) (але не сьогодні буду відкупляти)

п. с.
Є тут справжні математики?
А то ми тут вже третю сторінку рахуємо і ніяк порахувати не можемо!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
(там пролистаєте 3 сторінки назад на "умови задачі") :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:18

  Amid написав:Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!

Шутки шутками, но в начале 90х он спас многих научных сотрудников Украины от необходимости идти торговать на базаре. Грубо говоря, разбрасывал зелень с вертолета.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:20

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.08.2020......................27,5318
Гривна укрепилась на 6 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага.

НБУ вчера купил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах выросли меньше, чем налил НБУ. Сокращение объема суточных сертификатов уравновесили наличка и мелкие расходы казначейства.

В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:33

Экономика Великобритании во 2-м квартале обвалилась на 20,4%. Это и европейский антирекорд, и их собственный за всю историю наблюдений.

Зображення

https://www.ft.com/content/c8b172e2-8f7 ... 3e9a4b6839
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:39

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.08.2020......................27,5318
Гривна укрепилась на 6 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага.

НБУ вчера купил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах выросли меньше, чем налил НБУ. Сокращение объема суточных сертификатов уравновесили наличка и мелкие расходы казначейства.

В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.



Вітаю, Сибарит.

Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!
Якось не риночно воно :!:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:46

  s0v7a написав:
  Сибарит написав:В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.



Вітаю, Сибарит.

Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!

ВО

Хай щастить!

Какая НБУ разница, выкупать клиентское предложение или банковское?
На МБ, кроме клиентских операций еще и банки оперируют собственными позициями. Предложение банков было достаточным, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Еще и осталось. Вот этот остаток с чистой совестью выкупил НБУ.
Не вижу криминала.
Сибарит
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