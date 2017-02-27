Amid написав:Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!
Смерть ворогам!
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Amid написав:Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!
Поздравляем юбиляра. А какие планы и ожидания у самого батька новітньої нації от нас, если не секрет?
Смотрите Меморандум МВФ, все ожидания и планы по пунктам. Присоединяюсь к поздравлению юбиляра, могучий мужик. Он же Дьёрдь Шварц, он же Дьёрдь Шорош, прямо как по классике — Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора здесь проживает? (С)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Amid написав:Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!
Шутки шутками, но в начале 90х он спас многих научных сотрудников Украины от необходимости идти торговать на базаре. Грубо говоря, разбрасывал зелень с вертолета.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.08.2020......................27,5318 Гривна укрепилась на 6 копеек. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага.
НБУ вчера купил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах выросли меньше, чем налил НБУ. Сокращение объема суточных сертификатов уравновесили наличка и мелкие расходы казначейства.
В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.08.2020......................27,5318 Гривна укрепилась на 6 копеек. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага.
НБУ вчера купил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах выросли меньше, чем налил НБУ. Сокращение объема суточных сертификатов уравновесили наличка и мелкие расходы казначейства.
В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Вітаю, Сибарит.
Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати! Якось не риночно воно
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Сибарит написав:В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Вітаю, Сибарит.
Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!
ВО
Хай щастить!
Какая НБУ разница, выкупать клиентское предложение или банковское? На МБ, кроме клиентских операций еще и банки оперируют собственными позициями. Предложение банков было достаточным, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Еще и осталось. Вот этот остаток с чистой совестью выкупил НБУ. Не вижу криминала.