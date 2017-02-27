Додано: Сер 12 сер, 2020 12:20

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

12.08.2020......................27,5318

Гривна укрепилась на 6 копеек.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага.



НБУ вчера купил плановые 20 млн.

Остатки на коррсчетах выросли меньше, чем налил НБУ. Сокращение объема суточных сертификатов уравновесили наличка и мелкие расходы казначейства.



В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.