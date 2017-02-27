Сибарит написав:В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Вітаю, Сибарит.
Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!
ВО
Хай щастить!
Какая НБУ разница, выкупать клиентское предложение или банковское? На МБ, кроме клиентских операций еще и банки оперируют собственными позициями. Предложение банков было достаточным, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Еще и осталось. Вот этот остаток с чистой совестью выкупил НБУ. Не вижу криминала.
Да ні, Ви ж самі написали "спрос превышал предложение" і це по кліентам!!!
Як на мене клієнтське перевищення потреби за ринком має вести до підвищення курсу, і купівля в цей час НБУ валюти, має вести до ще більшого здорожчення останньої, якщо за ринком, і немає значення, у банків чи у кліентів НБУ відкупає, створюючи ще більший додатковий попит!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 сер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Amid написав:Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!
Шутки шутками, но в начале 90х он спас многих научных сотрудников Украины от необходимости идти торговать на базаре. Грубо говоря, разбрасывал зелень с вертолета.
Вот именно. Те же дубинские льют грязь на Сороса, который ни копейки из Украины не украл, когда отечественные миллиардеры, свои миллиарды на разворовывании госсобственности сделали, и они якобы хорошие, а Сорос плохой.
Патрик , такой футбол как вчера ,я давно не видел . И карантин тут не причем . Рад за вашего "БРАТА"и за Вас , так своевременно информирующего про курс валют в трех городах. Сегодня расстаможка , голову поднять некогда . Всем хороших профитов . С Уважением .