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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6191619261936194

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:01

Похоже, что шортистов доллара скоро будут разгружать. Гривна тоже окажется под давлением. Тем более, что август - в принципе не самый благоприятный для нее месяц...

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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:02

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:
  Сибарит написав:В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.



Вітаю, Сибарит.

Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!

ВО

Хай щастить!

Какая НБУ разница, выкупать клиентское предложение или банковское?
На МБ, кроме клиентских операций еще и банки оперируют собственными позициями. Предложение банков было достаточным, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Еще и осталось. Вот этот остаток с чистой совестью выкупил НБУ.
Не вижу криминала.


Да ні, Ви ж самі написали "спрос превышал предложение" і це по кліентам!!!

Як на мене клієнтське перевищення потреби за ринком має вести до підвищення курсу, і купівля в цей час НБУ валюти, має вести до ще більшого здорожчення останньої, якщо за ринком, і немає значення, у банків чи у кліентів НБУ відкупає, створюючи ще більший додатковий попит!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 сер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:08

  Долярчик написав:Чарівне місто Лева сьогодні сяє яскравими фарбами 50/55, а тим часом, Долярчик, плавно готує #самукрасиву до наступної "порції відкупу" :) (але не сьогодні буду відкупляти)

п. с.
Є тут справжні математики?
А то ми тут вже третю сторінку рахуємо і ніяк порахувати не можемо!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
(там пролистаєте 3 сторінки назад на "умови задачі") :)

Может к гаранту напрямую обратиться ?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1885438- ... eku-pid-10
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:12

  Starikan написав:
  Amid написав:Вельмишановне панство! У цей особливий день хочеться привітати нас всіх з Днем народження, 90-річним ювілеєм батька новітньої українскої нації, Джоржа Тівадаровича Сороса! Хочеться побажати ювілярові міцного здоров`я, довгих років життя і сталевого терпіння. Бо ж на нього всі наші сподівання. Слава Соросу!

Шутки шутками, но в начале 90х он спас многих научных сотрудников Украины от необходимости идти торговать на базаре. Грубо говоря, разбрасывал зелень с вертолета.

Вот именно. Те же дубинские льют грязь на Сороса, который ни копейки из Украины не украл, когда отечественные миллиардеры, свои миллиарды на разворовывании госсобственности сделали, и они якобы хорошие, а Сорос плохой.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:22

Patrick


Всем Добрый день !
Здоровья и Удачи .

Патрик , такой футбол как вчера ,я давно не видел .
И карантин тут не причем .
Рад за вашего "БРАТА"и за Вас , так своевременно информирующего про курс валют в трех городах.
Сегодня расстаможка , голову поднять некогда .
Всем хороших профитов .
С Уважением .
холява
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