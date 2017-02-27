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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6191619261936194>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:33

Экономика Великобритании во 2-м квартале обвалилась на 20,4%. Это и европейский антирекорд, и их собственный за всю историю наблюдений.

Зображення

https://www.ft.com/content/c8b172e2-8f7 ... 3e9a4b6839
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:39

  Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.08.2020......................27,5318
Гривна укрепилась на 6 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага.

НБУ вчера купил плановые 20 млн.
Остатки на коррсчетах выросли меньше, чем налил НБУ. Сокращение объема суточных сертификатов уравновесили наличка и мелкие расходы казначейства.

В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.



Вітаю, Сибарит.

Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!
Якось не риночно воно :!:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 12:46

  s0v7a написав:
  Сибарит написав:В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.



Вітаю, Сибарит.

Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!

ВО

Хай щастить!

Какая НБУ разница, выкупать клиентское предложение или банковское?
На МБ, кроме клиентских операций еще и банки оперируют собственными позициями. Предложение банков было достаточным, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Еще и осталось. Вот этот остаток с чистой совестью выкупил НБУ.
Не вижу криминала.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:01

Похоже, что шортистов доллара скоро будут разгружать. Гривна тоже окажется под давлением. Тем более, что август - в принципе не самый благоприятный для нее месяц...

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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:02

  Сибарит написав:
  s0v7a написав:
  Сибарит написав:В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.



Вітаю, Сибарит.

Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!

ВО

Хай щастить!

Какая НБУ разница, выкупать клиентское предложение или банковское?
На МБ, кроме клиентских операций еще и банки оперируют собственными позициями. Предложение банков было достаточным, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Еще и осталось. Вот этот остаток с чистой совестью выкупил НБУ.
Не вижу криминала.


Да ні, Ви ж самі написали "спрос превышал предложение" і це по кліентам!!!

Як на мене клієнтське перевищення потреби за ринком має вести до підвищення курсу, і купівля в цей час НБУ валюти, має вести до ще більшого здорожчення останньої, якщо за ринком, і немає значення, у банків чи у кліентів НБУ відкупає, створюючи ще більший додатковий попит!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 сер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:08

  Долярчик написав:Чарівне місто Лева сьогодні сяє яскравими фарбами 50/55, а тим часом, Долярчик, плавно готує #самукрасиву до наступної "порції відкупу" :) (але не сьогодні буду відкупляти)

п. с.
Є тут справжні математики?
А то ми тут вже третю сторінку рахуємо і ніяк порахувати не можемо!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
(там пролистаєте 3 сторінки назад на "умови задачі") :)

Может к гаранту напрямую обратиться ?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1885438- ... eku-pid-10
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:22

Patrick


Всем Добрый день !
Здоровья и Удачи .

Патрик , такой футбол как вчера ,я давно не видел .
И карантин тут не причем .
Рад за вашего "БРАТА"и за Вас , так своевременно информирующего про курс валют в трех городах.
Сегодня расстаможка , голову поднять некогда .
Всем хороших профитов .
С Уважением .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:54

во буде прикол, якщо знову сходимо на 26,00 :lol:
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:34

  vovakwasov написав:во буде прикол, якщо знову сходимо на 26,00 :lol:

не такого точно не будет
инвесторы выходят из ОВГЗ
бюджет не выполяется
гривну печатают под пост минималки
максимум скотимся до 27 и то не факт просто эта неделя оплата всех квартальных налогов
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:02

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.08.2020.............13.08.2020
дата розрахунку...............11.08.2020..............12.08.2020
Євро..................................32,5562...................32,3961
Долар США.......................27,5982...................27,5266
После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага.
Перед обедом приподнялись на полкопейки, уравновесились и больше не двигались до первого окончания сессии, т.е. до определения официального курса.
Официальный курс встретили котировками 27.5050 - 27.5250. За день снизились на 6.5 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 25.1585 (+6) +237
2018 - 27.2456 (+13) +28

2017 - 25.6957 (+0)
2016 - 25.0442 (+19)

  s0v7a написав:Да ні, Ви ж самі написали "спрос превышал предложение" і це по кліентам!!!

Як на мене клієнтське перевищення потреби за ринком має вести до підвищення курсу, і купівля в цей час НБУ валюти, має вести до ще більшого здорожчення останньої, якщо за ринком, і немає значення, у банків чи у кліентів НБУ відкупає, створюючи ще більший додатковий попит!
ВО
Хай щастить!

Но ведь не привело. У меня все ходы записаны. Отторговали сессию в ноль.
Давайте рассмотрим статистику более подробно.
Клиентский спрос составил 215.9 млн. Общий спрос составил 249.5 млн. Т.о банковский спрос составил 33.6 млн.
Клиентское предложение составило 202.3 млн. Общее предложение - 269.5 млн. Банковское предложение составило 67.2 млн.
Банковское предложение превысило спрос на 33.6 млн, в то время как клиентский спрос превысил предложение всего на 13.6 млн.
Общее спревышение предложения над спросом обеспечили банки.
Я не понимаю, почему Вы считаете, что для курсовой динамики важна только часть баланса, а общий балнс рынок должен игнорировать? Рынок оказался с Вами не согласен :)
Я еще могу понять, когда при анализе фундаментальных факторов отдают предпочтение торговому балансу. Там слишком много балансов, в которых трудно разобраться. Но тут то картина предельно простая, что есть целое, а что часть видно невооруженным глазом...
Сибарит
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