Сибарит написав:Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 12.08.2020......................27,5318 Гривна укрепилась на 6 копеек. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага.
НБУ вчера купил плановые 20 млн. Остатки на коррсчетах выросли меньше, чем налил НБУ. Сокращение объема суточных сертификатов уравновесили наличка и мелкие расходы казначейства.
В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Вітаю, Сибарит.
Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати! Якось не риночно воно
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Сибарит написав:В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Вітаю, Сибарит.
Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!
ВО
Хай щастить!
Какая НБУ разница, выкупать клиентское предложение или банковское? На МБ, кроме клиентских операций еще и банки оперируют собственными позициями. Предложение банков было достаточным, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Еще и осталось. Вот этот остаток с чистой совестью выкупил НБУ. Не вижу криминала.
Сибарит написав:В понедельник объем валютного рынка упал с 392.8 до 269.5 млн. Чистый спрос составил 249.5 млн. Сюрпризом такое снижение назвать не могу - отсутствие оборотов было заметно в ходе торгов. Клиентские обороты также упали, спрос превышал предложение.
Вітаю, Сибарит.
Угу, а ще НБУ з купівлею треба свого носа було увіпхати!
ВО
Хай щастить!
Какая НБУ разница, выкупать клиентское предложение или банковское? На МБ, кроме клиентских операций еще и банки оперируют собственными позициями. Предложение банков было достаточным, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Еще и осталось. Вот этот остаток с чистой совестью выкупил НБУ. Не вижу криминала.
Да ні, Ви ж самі написали "спрос превышал предложение" і це по кліентам!!!
Як на мене клієнтське перевищення потреби за ринком має вести до підвищення курсу, і купівля в цей час НБУ валюти, має вести до ще більшого здорожчення останньої, якщо за ринком, і немає значення, у банків чи у кліентів НБУ відкупає, створюючи ще більший додатковий попит!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 12 сер, 2020 13:13, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Патрик , такой футбол как вчера ,я давно не видел . И карантин тут не причем . Рад за вашего "БРАТА"и за Вас , так своевременно информирующего про курс валют в трех городах. Сегодня расстаможка , голову поднять некогда . Всем хороших профитов . С Уважением .
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................12.08.2020.............13.08.2020 дата розрахунку...............11.08.2020..............12.08.2020 Євро..................................32,5562...................32,3961 Долар США.......................27,5982...................27,5266 После полудня гривна укрепилась еще на полкопейки. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Без малейшей паузы пошли вниз. К обычному времени первых движений учпели сузить спред до 2 копеек и опуститься на 2 копейки. Постояв 15 минут, снова снизили на 2 копейки. Примерно в это время выходил НБУ с плановой закупкой. Это помогло рынку стабилизироваться на 45 минут, но незадолго до 12 в очередной раз просели на 2 копейки. Сегодня динамика чуть живее, чем в начале недели. Впечатляет равномерность шага. Перед обедом приподнялись на полкопейки, уравновесились и больше не двигались до первого окончания сессии, т.е. до определения официального курса. Официальный курс встретили котировками 27.5050 - 27.5250. За день снизились на 6.5 копеек относительно открытия и на 7.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2019 - 25.1585 (+6) +237 2018 - 27.2456 (+13) +28
2017 - 25.6957 (+0) 2016 - 25.0442 (+19)
s0v7a написав:Да ні, Ви ж самі написали "спрос превышал предложение" і це по кліентам!!!
Як на мене клієнтське перевищення потреби за ринком має вести до підвищення курсу, і купівля в цей час НБУ валюти, має вести до ще більшого здорожчення останньої, якщо за ринком, і немає значення, у банків чи у кліентів НБУ відкупає, створюючи ще більший додатковий попит! ВО Хай щастить!
Но ведь не привело. У меня все ходы записаны. Отторговали сессию в ноль. Давайте рассмотрим статистику более подробно. Клиентский спрос составил 215.9 млн. Общий спрос составил 249.5 млн. Т.о банковский спрос составил 33.6 млн. Клиентское предложение составило 202.3 млн. Общее предложение - 269.5 млн. Банковское предложение составило 67.2 млн. Банковское предложение превысило спрос на 33.6 млн, в то время как клиентский спрос превысил предложение всего на 13.6 млн. Общее спревышение предложения над спросом обеспечили банки. Я не понимаю, почему Вы считаете, что для курсовой динамики важна только часть баланса, а общий балнс рынок должен игнорировать? Рынок оказался с Вами не согласен Я еще могу понять, когда при анализе фундаментальных факторов отдают предпочтение торговому балансу. Там слишком много балансов, в которых трудно разобраться. Но тут то картина предельно простая, что есть целое, а что часть видно невооруженным глазом...