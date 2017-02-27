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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6191619261936194

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:24

  Сибарит написав:Но ведь не привело. У меня все ходы записаны. Отторговали сессию в ноль.
Давайте рассмотрим статистику более подробно.
Клиентский спрос составил 215.9 млн. Общий спрос составил 249.5 млн. Т.о банковский спрос составил 33.6 млн.
Клиентское предложение составило 202.3 млн. Общее предложение - 269.5 млн. Банковское предложение составило 67.2 млн.
Банковское предложение превысило спрос на 33.6 млн, в то время как клиентский спрос превысил предложение всего на 13.6 млн.
Общее спревышение предложения над спросом обеспечили банки.
Я не понимаю, почему Вы считаете, что для курсовой динамики важна только часть баланса, а общий балнс рынок должен игнорировать? Рынок оказался с Вами не согласен :)
Я еще могу понять, когда при анализе фундаментальных факторов отдают предпочтение торговому балансу. Там слишком много балансов, в которых трудно разобраться. Но тут то картина предельно простая, что есть целое, а что часть видно невооруженным глазом...



Так, не призвело. У тому й проблема. Бо щось там було нериночне. Хтось НБУ задешево продав!

І звідкіля Ви взяли підкреслену жирну цифру? Зрозумів! Повний МіжБанк за вичетом втручання НБУ.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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  #<1 ... 6191619261936194
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