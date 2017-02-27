Сибарит написав:Но ведь не привело. У меня все ходы записаны. Отторговали сессию в ноль.
Давайте рассмотрим статистику более подробно.
Клиентский спрос составил 215.9 млн. Общий спрос составил 249.5 млн. Т.о банковский спрос составил 33.6 млн.
Клиентское предложение составило 202.3 млн. Общее предложение - 269.5 млн. Банковское предложение составило 67.2 млн.
Банковское предложение превысило спрос на 33.6 млн, в то время как клиентский спрос превысил предложение всего на 13.6 млн.
Общее спревышение предложения над спросом обеспечили банки.
Я не понимаю, почему Вы считаете, что для курсовой динамики важна только часть баланса, а общий балнс рынок должен игнорировать? Рынок оказался с Вами не согласен
Я еще могу понять, когда при анализе фундаментальных факторов отдают предпочтение торговому балансу. Там слишком много балансов, в которых трудно разобраться. Но тут то картина предельно простая, что есть целое, а что часть видно невооруженным глазом...
Так, не призвело. У тому й проблема. Бо щось там було нериночне. Хтось НБУ задешево продав!
І звідкіля Ви взяли підкреслену жирну цифру? Зрозумів! Повний МіжБанк за вичетом втручання НБУ.
ВО
Хай щастить!