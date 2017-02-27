Сибарит написав:Но ведь не привело. У меня все ходы записаны. Отторговали сессию в ноль. Давайте рассмотрим статистику более подробно. Клиентский спрос составил 215.9 млн. Общий спрос составил 249.5 млн. Т.о банковский спрос составил 33.6 млн. Клиентское предложение составило 202.3 млн. Общее предложение - 269.5 млн. Банковское предложение составило 67.2 млн. Банковское предложение превысило спрос на 33.6 млн, в то время как клиентский спрос превысил предложение всего на 13.6 млн. Общее спревышение предложения над спросом обеспечили банки. Я не понимаю, почему Вы считаете, что для курсовой динамики важна только часть баланса, а общий балнс рынок должен игнорировать? Рынок оказался с Вами не согласен Я еще могу понять, когда при анализе фундаментальных факторов отдают предпочтение торговому балансу. Там слишком много балансов, в которых трудно разобраться. Но тут то картина предельно простая, что есть целое, а что часть видно невооруженным глазом...
Так, не призвело. У тому й проблема. Бо щось там було нериночне. Хтось НБУ задешево продав!
І звідкіля Ви взяли підкреслену жирну цифру? Зрозумів! Повний МіжБанк за вичетом втручання НБУ.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Так ото то! Вже більше місяця, як започаткували іпотеку під 10 %! Правда, лише перший рік - але, цього достатньо! Якщо взяти до уваги "Іпотечний план Долярчика" і почитати книжки Кіосаки, то буде все пучком! (детальніше на моїй гілці - посилання на яку в попередньому дописі)
п. с. А тим часом, в суперовому міті Лева, курс долара летить в нуль! І лише такі цифри(як і вранці) відділяють його від нуля 50/55
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Аграрії зменшили прогноз на врожай кукурудзи на 2,5 мільйона тонн Українська зернова асоціація зменшила поточний прогноз врожаю кукурудзи до 36,4 млн т у порівнянні з попереднім липневим прогнозом врожаю в 38,9 млн т.
Про це повідомляє пресслужба УЗА.
Зменшення прогнозованого обсягу врожаю кукурудзи пояснюється надто сухою погодою, яка спостерігається останні кілька тижнів по всій Україні, що негативно впливає на вегетацію та врожайність кукурудзи.
За цих умов, аналітики УЗА прогнозують, що експорт кукурудзи при такому врожаї сягне 31 млн т, що на 2 млн т менше від попереднього прогнозу.
УЗА надасть оновлений прогноз валового збору врожаю 2020/2021 МР у своєму звіті наприкінці серпня 2020 року.