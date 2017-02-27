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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6192619361946195>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:24

  Сибарит написав:Но ведь не привело. У меня все ходы записаны. Отторговали сессию в ноль.
Давайте рассмотрим статистику более подробно.
Клиентский спрос составил 215.9 млн. Общий спрос составил 249.5 млн. Т.о банковский спрос составил 33.6 млн.
Клиентское предложение составило 202.3 млн. Общее предложение - 269.5 млн. Банковское предложение составило 67.2 млн.
Банковское предложение превысило спрос на 33.6 млн, в то время как клиентский спрос превысил предложение всего на 13.6 млн.
Общее спревышение предложения над спросом обеспечили банки.
Я не понимаю, почему Вы считаете, что для курсовой динамики важна только часть баланса, а общий балнс рынок должен игнорировать? Рынок оказался с Вами не согласен :)
Я еще могу понять, когда при анализе фундаментальных факторов отдают предпочтение торговому балансу. Там слишком много балансов, в которых трудно разобраться. Но тут то картина предельно простая, что есть целое, а что часть видно невооруженным глазом...



Так, не призвело. У тому й проблема. Бо щось там було нериночне. Хтось НБУ задешево продав!

І звідкіля Ви взяли підкреслену жирну цифру? Зрозумів! Повний МіжБанк за вичетом втручання НБУ.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:52

Іпотека під 10 %! Сказано - зроблено!

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:Чарівне місто Лева сьогодні сяє яскравими фарбами 50/55, а тим часом, Долярчик, плавно готує #самукрасиву до наступної "порції відкупу" :) (але не сьогодні буду відкупляти)

п. с.
Є тут справжні математики?
А то ми тут вже третю сторінку рахуємо і ніяк порахувати не можемо!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
(там пролистаєте 3 сторінки назад на "умови задачі") :)

Может к гаранту напрямую обратиться ?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1885438- ... eku-pid-10

Так ото то!
Вже більше місяця, як започаткували іпотеку під 10 %!
Правда, лише перший рік - але, цього достатньо! Якщо взяти до уваги "Іпотечний план Долярчика" і почитати книжки Кіосаки, то буде все пучком! :D
(детальніше на моїй гілці - посилання на яку в попередньому дописі)

п. с.
А тим часом, в суперовому міті Лева, курс долара летить в нуль! :mrgreen:
І лише такі цифри(як і вранці) відділяють його від нуля 50/55 :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 17:33

Аграрії зменшили прогноз на врожай кукурудзи на 2,5 мільйона тонн
Українська зернова асоціація зменшила поточний прогноз врожаю кукурудзи до 36,4 млн т у порівнянні з попереднім липневим прогнозом врожаю в 38,9 млн т.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

Зменшення прогнозованого обсягу врожаю кукурудзи пояснюється надто сухою погодою, яка спостерігається останні кілька тижнів по всій Україні, що негативно впливає на вегетацію та врожайність кукурудзи.

За цих умов, аналітики УЗА прогнозують, що експорт кукурудзи при такому врожаї сягне 31 млн т, що на 2 млн т менше від попереднього прогнозу.

УЗА надасть оновлений прогноз валового збору врожаю 2020/2021 МР у своєму звіті наприкінці серпня 2020 року.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:07

18-00:
Харьков 27.61 - 27.65(67)
Сумы 27.50 - 27.65
Полтава 27.58 - 27.67
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 18:10

  Долярчик написав:
  Vadim V написав:
  Долярчик написав:Чарівне місто Лева сьогодні сяє яскравими фарбами 50/55, а тим часом, Долярчик, плавно готує #самукрасиву до наступної "порції відкупу" :) (але не сьогодні буду відкупляти)

п. с.
Є тут справжні математики?
А то ми тут вже третю сторінку рахуємо і ніяк порахувати не можемо!
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
(там пролистаєте 3 сторінки назад на "умови задачі") :)

Может к гаранту напрямую обратиться ?
https://www.unn.com.ua/ru/news/1885438- ... eku-pid-10

Так ото то!
Вже більше місяця, як започаткували іпотеку під 10 %!
Правда, лише перший рік - але, цього достатньо! Якщо взяти до уваги "Іпотечний план Долярчика" і почитати книжки Кіосаки, то буде все пучком! :D
(детальніше на моїй гілці - посилання на яку в попередньому дописі)

п. с.
А тим часом, в суперовому міті Лева, курс долара летить в нуль! :mrgreen:
І лише такі цифри(як і вранці) відділяють його від нуля 50/55 :D

дурень іпотекою багатіє
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

М. Левобержная 27.55/27.59
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А місто Лева продовжує дивувати!
Вже є /53
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:49

  Patrick написав:18-00:
Харьков 27.61 - 27.65(67)
Сумы 27.50 - 27.65
Полтава 27.58 - 27.67


Привет Старина !
Форточная работала 27,55---27,67, примерно такой же разброд по городу .(а под вечер 27,50--27,63 или ....65 , уже не помню,летал мимо их)

Сегодня проводил таможенную очистку двух машин, заплатил в виде налогов полторы квартиры "долярчика "(дай Бог ему Здорового глузду).

...... и больше на таможне никого !!!
Надо отдать должное таможне, все по закону !
Без придирок.
Перед началом футбола АТАЛАНТА---ПСЖ ,обязательно украшу свое кимоно в цвета клана Фудзивара ---(ВЫПЬЮ МАЛЕНЬКО ).
Буду за Малиновского болеть .
ВСем Доброй ночи !
С Уважением , семинарист Холява.
РЫ.СЫ....... обьявили ,что Малина в запасе,еще 50 не принял а уже настрой портят.......
Востаннє редагувалось холява в Сер 12 сер, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:59

  Долярчик написав:А місто Лева продовжує дивувати!
Вже є /53


если ещё припадёт попрежнему будете откупаться по 500 на выходных или всё таки - всё на депо до НГ. как никак 18% очень неплохо если вырисовывается чисто стабилизец...
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:00

холява Привет! Я тоже буду за Малиновского болеть )). Но пожалуй сегодня просто высплюсь. Узнаю результат завтра. Итальянцы по симпатичнее будут.. В смысле по игре. Прогноз - проход Аталанты по пенальти.
Patrick
 
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