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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6192619361946195

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:06

  uaprofi написав:
  Долярчик написав:А місто Лева продовжує дивувати!
Вже є /53


если ещё припадёт попрежнему будете откупаться по 500 на выходных или всё таки - всё на депо до НГ. как никак 18% очень неплохо если вырисовывается чисто стабилизец...

Може вже завтра візьму 500-700 - ще думаю.
А на депо до зими перекочує частина цьогомісячного депо, а частина піде на закупи долярчиків :idea:
Ось це депо
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:09

somilitark

Вы по прежнему думаете что в экономике всё плохо?
И что можем пощупать 30 в этом году?
или всё переносится?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:24

  4e4ensxe написав:
  vovakwasov написав:во буде прикол, якщо знову сходимо на 26,00 :lol:

не такого точно не будет
инвесторы выходят из ОВГЗ
бюджет не выполяется
гривну печатают под пост минималки
максимум скотимся до 27 и то не факт просто эта неделя оплата всех квартальных налогов

Тебе не мешало бы сходить в первый класс иди подготовительную группу :cry:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:30

  uaprofi написав:как никак 18% очень неплохо если вырисовывается чисто стабилизец...

Стабилизец мы ощутим зимой с помощью тарифов, цен и курса. Перевожу половину денег в валюту, может даже больше, до 70%. Больше в Шмыганомику не играю. Экономике гаплык, денег нет. Перевели моё предприятие на трёхдневку, будет как раз время учить английский, благо запасов на полгода протянуть есть.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:41

  Striker написав:
  uaprofi написав:как никак 18% очень неплохо если вырисовывается чисто стабилизец...

Стабилизец мы ощутим зимой с помощью тарифов, цен и курса. Перевожу половину денег в валюту, может даже больше, до 70%. Больше в Шмыганомику не играю. Экономике гаплык, денег нет. Перевели моё предприятие на трёхдневку, будет как раз время учить английский, благо запасов на полгода протянуть есть.

Вы хотите проспонсировать американских негров, коим раздают по 400 баксов в неделю?
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:54

  uaprofi написав:somilitark

Вы по прежнему думаете что в экономике всё плохо?
И что можем пощупать 30 в этом году?
или всё переносится?

товарищ в очередной раз переобулся и пророчит теперь.стабилизацию со снижением к 27.3
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:54

НАБУ сообщает, что ущерб государству, нанесенный схемой Роттердам+, является доказанным и составляет 39 млрд грн.

Описание схемы тут:
https://www.flickr.com/photos/nab_ukr/48487176526/

Новость тут:
https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/po ... 1737487495
zРадио
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