Долярчик написав:А місто Лева продовжує дивувати! Вже є /53
если ещё припадёт попрежнему будете откупаться по 500 на выходных или всё таки - всё на депо до НГ. как никак 18% очень неплохо если вырисовывается чисто стабилизец...
Може вже завтра візьму 500-700 - ще думаю. А на депо до зими перекочує частина цьогомісячного депо, а частина піде на закупи долярчиків Ось це депо
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
uaprofi написав:как никак 18% очень неплохо если вырисовывается чисто стабилизец...
Стабилизец мы ощутим зимой с помощью тарифов, цен и курса. Перевожу половину денег в валюту, может даже больше, до 70%. Больше в Шмыганомику не играю. Экономике гаплык, денег нет. Перевели моё предприятие на трёхдневку, будет как раз время учить английский, благо запасов на полгода протянуть есть.
uaprofi написав:как никак 18% очень неплохо если вырисовывается чисто стабилизец...
Стабилизец мы ощутим зимой с помощью тарифов, цен и курса. Перевожу половину денег в валюту, может даже больше, до 70%. Больше в Шмыганомику не играю. Экономике гаплык, денег нет. Перевели моё предприятие на трёхдневку, будет как раз время учить английский, благо запасов на полгода протянуть есть.
Вы хотите проспонсировать американских негров, коим раздают по 400 баксов в неделю?