Додано: Сер 12 сер, 2020 23:31

По данным Нацбанка, за эту неделю пакет гривневых ОВГЗ у нерезидентов сократился на 872,8 млн грн, а с начала августа - на 3,2 млрд грн. Его размер сократился до отметки ниже 90 млрд грн и на 12 августа составил 87,5 млрд грн.



Еще сильнее он наверняка уменьшиться на следующей неделе. Ведь Минфин проведет крупное погашение гособлигаций в нацвалюте - сразу на 15,8 млрд грн, и говорят, что в общей массе будет доля иностранцев. Какая именно - предсказывать не берутся.



На этой неделе правительство платит по гривневым ОВГЗ только проценты (купон). Речь о 1399 млн грн, и платеж ушел на держателей бумаг сегодня. Завтра чиновники погасят долларовые облигации на $172 млн, и выплатят по ним процентов на $12 млн. Потому это не скажется на валютном спросе/предложении и на курсе гривны.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.