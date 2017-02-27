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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6193619461956196

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 243
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
120
Ніяких змін не очікую
17%
42
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:31

По данным Нацбанка, за эту неделю пакет гривневых ОВГЗ у нерезидентов сократился на 872,8 млн грн, а с начала августа - на 3,2 млрд грн. Его размер сократился до отметки ниже 90 млрд грн и на 12 августа составил 87,5 млрд грн.

Еще сильнее он наверняка уменьшиться на следующей неделе. Ведь Минфин проведет крупное погашение гособлигаций в нацвалюте - сразу на 15,8 млрд грн, и говорят, что в общей массе будет доля иностранцев. Какая именно - предсказывать не берутся.

На этой неделе правительство платит по гривневым ОВГЗ только проценты (купон). Речь о 1399 млн грн, и платеж ушел на держателей бумаг сегодня. Завтра чиновники погасят долларовые облигации на $172 млн, и выплатят по ним процентов на $12 млн. Потому это не скажется на валютном спросе/предложении и на курсе гривны.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:58

Ну от що?Що з Вами робити? Ще мало фото/скрінів тут кидаю??

  twin написав:
  Долярчик написав:А місто Лева продовжує дивувати!
Вже є /53

Ви в канторі працюєте і берете долар по курсу скупу, бо таких курсів на продаж в місті лева нема навіть на базарі) А от прийоми такі є)

А я ще думав - клацну фото, бо багато на форумі "Фом невіруючих"

То, наступного разу, клацну табло! А щоб не було ще сумнівів, що то може "старе фото", то на фоні табла буду тримати гривню, чи дві!
Але, перед виставленням фото, поставим по сотці $ "чия правда" - ок? :wink:

п. с.
Ви, хоч би час-від-часу на Мінфін заглядали! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:10

клацающий приймачок напрочь отбивает охоту не то, что читать форум, но даже на сайт заходить.
всё уже засрал.
точно так же, как его собрат по-разуму "чай" пару лет назад.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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