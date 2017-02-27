По данным Нацбанка, за эту неделю пакет гривневых ОВГЗ у нерезидентов сократился на 872,8 млн грн, а с начала августа - на 3,2 млрд грн. Его размер сократился до отметки ниже 90 млрд грн и на 12 августа составил 87,5 млрд грн.
Еще сильнее он наверняка уменьшиться на следующей неделе. Ведь Минфин проведет крупное погашение гособлигаций в нацвалюте - сразу на 15,8 млрд грн, и говорят, что в общей массе будет доля иностранцев. Какая именно - предсказывать не берутся.
На этой неделе правительство платит по гривневым ОВГЗ только проценты (купон). Речь о 1399 млн грн, и платеж ушел на держателей бумаг сегодня. Завтра чиновники погасят долларовые облигации на $172 млн, и выплатят по ним процентов на $12 млн. Потому это не скажется на валютном спросе/предложении и на курсе гривны.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А місто Лева продовжує дивувати! Вже є /53
Ви в канторі працюєте і берете долар по курсу скупу, бо таких курсів на продаж в місті лева нема навіть на базарі) А от прийоми такі є)
А я ще думав - клацну фото, бо багато на форумі "Фом невіруючих"
То, наступного разу, клацну табло! А щоб не було ще сумнівів, що то може "старе фото", то на фоні табла буду тримати гривню, чи дві! Але, перед виставленням фото, поставим по сотці $ "чия правда" - ок?
п. с. Ви, хоч би час-від-часу на Мінфін заглядали!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!