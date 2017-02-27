холява написав:

Здравствуйте.в основном самые простые 5 и 10 рублевые монеты .Их было выпущенно огромное количество (если надо выпуск по годам , погуглите инфа доступна).Большевики в тайне от всех допечатывали и продавали как царские.Обычные монеты ,в зависимости от состояния ,обязательно с торгом , чтобы иметь в запасе хоть 2-3 доллара профита(обычно пять ).Даже среди этих монет есть редкие .Редкий год , минцмейстер, четкое изображение.А если к примеру стоит на монете не знак минцмейстера,а знак директора монетного двора, как пример ,Гельсингфосского монетного двора печатающего для Финляндии, то вам очень повезло.Все это есть в инете , просто существуют мелкие тайны которые ты должен знать .Например вес , ребро(сленг),накатку, соответствие года и знака минцмейстера.Современные монеты или того же" сеятеля " я неохотно, ввиду отсутствия особого интереса к ним .Как то так......РЫ СЫ русские полтиннички , я не покупаю ,хотя штук 9-10 у меня в графине с водой плавают .Лучше конечно Екатеринки .........но то вже инше