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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6214621562166217>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 246
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
122
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява меня отправил в нокаут. Оказывается, он миллионер, раз золотые монеты коллекционирует. Шо я, нищеброд, тут делаю?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:29

  Yuri_61 написав:Холява меня отправил в нокаут. Оказывается, он миллионер, раз золотые монеты коллекционирует. Шо я, нищеброд, тут делаю?

Мне тоже интересно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:32

  Yuri_61 написав:Холява меня отправил в нокаут. Оказывается, он миллионер, раз золотые монеты коллекционирует. Шо я, нищеброд, тут делаю?



Ну вот что Вы тут делаете ?

Причем тут нищеброд ?

Почему вас не удивил мой последний платеж по НДС и удивили мои некоторые знания ?

Юра , вы можете рассказать кто вы , где учились и в чем имеете познания ?

Расскажите что то про себя .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:33

  SherLock написав:. Да, нынешний президент не ворует, это большой плюс, но при этом, он ни черта не понимает в экономике и финансах. И это большой минус.

гончарук тоже говорил об этом - "у презедента в голове туман" :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 21:44

  yama написав:гончарук тоже говорил об этом - "у презедента в голове туман" :)

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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:51

  Yuri_61 написав:Холява меня отправил в нокаут. Оказывается, он миллионер, раз золотые монеты коллекционирует. Шо я, нищеброд, тут делаю?


Ну что , нокаутированный нищеброд ,что то напишешь или будешь и дальше по почте лазить ?
холява
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

test for delet
sequence написав:
unicdima написав: Долярчик знову попав на курсі ?
Я так розумію він на депо заробляє, а на спекуляції зароблене продуває.

Следует отметить, что чудовищные суммы арбитража Долярчика на валютных операциях дают разве что возможность попить кофе в недорогих забегаловках
многие просто завидуют ДолярчикУ ибо не могут засветить своих $ 500 иначе так бы не будоражились , а просто добавляли в игнор :?:
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:16

Йшов 2099 рік... а Холява все купував та й купував)))

  холява написав:greenozon

Здравствуйте.

Я покупаю в основном самые простые 5 и 10 рублевые монеты .
Их было выпущенно огромное количество (если надо выпуск по годам , погуглите инфа доступна).
Большевики в тайне от всех допечатывали и продавали как царские.
Обычные монеты ,в зависимости от состояния , покупаю обязательно с торгом , чтобы иметь в запасе хоть 2-3 доллара профита(обычно пять ).

Даже среди этих монет есть редкие .
Редкий год , минцмейстер, четкое изображение.
А если к примеру стоит на монете не знак минцмейстера,а знак директора монетного двора, как пример ,Гельсингфосского монетного двора печатающего для Финляндии, то вам очень повезло.
Все это есть в инете , просто существуют мелкие тайны которые ты должен знать .
Например вес , ребро(сленг),накатку, соответствие года и знака минцмейстера.

Современные монеты или того же" сеятеля " я неохотно беру , ввиду отсутствия особого интереса к ним .
Как то так......

РЫ СЫ русские полтиннички , я не покупаю ,хотя штук 9-10 у меня в графине с водой плавают .
Лучше конечно Екатеринки .........но то вже инше

Беру
Беру
Купляю
Купляю

Я дико вибачаюсь, а продавати коли будете?
Чи ви вічно жити збираєтесь? :oops: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 23:25

  yama написав:test for delet
sequence написав:
unicdima написав: Долярчик знову попав на курсі ?
Я так розумію він на депо заробляє, а на спекуляції зароблене продуває.

Следует отметить, что чудовищные суммы арбитража Долярчика на валютных операциях дают разве что возможность попить кофе в недорогих забегаловках
многие просто завидуют ДолярчикУ ибо не могут засветить своих $ 500 иначе так бы не будоражились , а просто добавляли в игнор :?

100500% :!:
При чому б тихо добавляли в ігнор, а не афішували це! )))
А то злість збирає, що Долярчик, хоч не на багато, але ЗРОБИВ ВСІХ РАЗОМ на гривнедепо! :mrgreen:
Ще й з пруфами!!!

А таляпавки, тепер нехай собі таляпають заднім розумом, що взимку накупили пару десятків тисяч долярчиків пА 24 :mrgreen:

Вони ж навіть, на 500 долярчиків не можуть пруфи показати, не то що Долярчик - і чеки на 500+500+600 долярчиків показав, ще й скрін з депогривнею вище Фонда показав!
Коротше - Зобив всіх разом! А деякі, ще й пищать, як миші в клітці!
А я ще їх пруТами(пруФами) дразню та й дразню! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:15

Бацька, кажется, поплыл. Отводит войска из Витебска. Все становится ясно. Сдает страну путлеру и готовится в ростов?
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