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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 сер, 2020 21:13
Холява меня отправил в нокаут. Оказывается, он миллионер, раз золотые монеты коллекционирует. Шо я, нищеброд, тут делаю?
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Yuri_61
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:29
Yuri_61 написав:
Холява меня отправил в нокаут. Оказывается, он миллионер, раз золотые монеты коллекционирует. Шо я, нищеброд, тут делаю?
Мне тоже интересно
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:32
Yuri_61 написав:
Холява меня отправил в нокаут. Оказывается, он миллионер, раз золотые монеты коллекционирует. Шо я, нищеброд, тут делаю?
Ну вот что Вы тут делаете ?
Причем тут нищеброд ?
Почему вас не удивил мой последний платеж по НДС и удивили мои некоторые знания ?
Юра , вы можете рассказать кто вы , где учились и в чем имеете познания ?
Расскажите что то про себя .
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холява
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:33
SherLock написав:
. Да, нынешний президент не ворует, это большой плюс, но при этом, он ни черта не понимает в экономике и финансах. И это большой минус.
гончарук тоже говорил об этом - "у презедента в голове туман"
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yama
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Додано: Суб 15 сер, 2020 21:44
yama написав:
гончарук тоже говорил об этом - "у презедента в голове туман"
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Додано: Суб 15 сер, 2020 22:51
Yuri_61 написав:
Холява меня отправил в нокаут. Оказывается, он миллионер, раз золотые монеты коллекционирует. Шо я, нищеброд, тут делаю?
Ну что , нокаутированный нищеброд ,что то напишешь или будешь и дальше по почте лазить ?
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холява
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Додано: Суб 15 сер, 2020 22:58
test for delet
sequence написав:
unicdima написав: Долярчик знову попав на курсі ?
Я так розумію він на депо заробляє, а на спекуляції зароблене продуває.
Следует отметить, что чудовищные суммы арбитража Долярчика на валютных операциях дают разве что возможность попить кофе в недорогих забегаловках
многие просто завидуют ДолярчикУ ибо не могут засветить своих $ 500 иначе так бы не будоражились , а просто добавляли в игнор
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yama
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Додано: Суб 15 сер, 2020 23:16
холява написав:greenozon
Здравствуйте.
Я покупаю
в основном самые простые 5 и 10 рублевые монеты .
Их было выпущенно огромное количество (если надо выпуск по годам , погуглите инфа доступна).
Большевики в тайне от всех допечатывали и продавали как царские.
Обычные монеты ,в зависимости от состояния , покупаю
обязательно с торгом , чтобы иметь в запасе хоть 2-3 доллара профита(обычно пять ).
Даже среди этих монет есть редкие .
Редкий год , минцмейстер, четкое изображение.
А если к примеру стоит на монете не знак минцмейстера,а знак директора монетного двора, как пример ,Гельсингфосского монетного двора печатающего для Финляндии, то вам очень повезло.
Все это есть в инете , просто существуют мелкие тайны которые ты должен знать .
Например вес , ребро(сленг),накатку, соответствие года и знака минцмейстера.
Современные монеты или того же" сеятеля " я неохотно беру
, ввиду отсутствия особого интереса к ним .
Как то так......
РЫ СЫ русские полтиннички , я не покупаю ,хотя штук 9-10 у меня в графине с водой плавают .
Лучше конечно Екатеринки .........но то вже инше
Беру
Беру
Купляю
Купляю
Я дико вибачаюсь, а продавати коли будете?
Чи ви вічно жити збираєтесь?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 15 сер, 2020 23:25
yama написав:
test for delet
sequence написав:
unicdima написав: Долярчик знову попав на курсі ?
Я так розумію він на депо заробляє, а на спекуляції зароблене продуває.
Следует отметить, что чудовищные суммы арбитража Долярчика на валютных операциях дают разве что возможность попить кофе в недорогих забегаловках
многие просто завидуют ДолярчикУ ибо не могут засветить своих $ 500 иначе так бы не будоражились , а просто добавляли в игнор
100500%
При чому б тихо добавляли в ігнор, а не афішували це! )))
А то злість збирає, що Долярчик, хоч не на багато, але ЗРОБИВ ВСІХ РАЗОМ на гривнедепо!
Ще й з пруфами!!!
А таляпавки, тепер нехай собі таляпають заднім розумом, що взимку накупили пару десятків тисяч долярчиків пА 24
Вони ж навіть, на 500 долярчиків не можуть пруфи показати, не то що Долярчик - і чеки на 500+500+600 долярчиків показав, ще й скрін з депогривнею вище Фонда показав!
Коротше - Зобив всіх разом! А деякі, ще й пищать, як миші в клітці!
А я ще їх пруТами(пруФами) дразню та й дразню!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 16 сер, 2020 00:15
Бацька, кажется, поплыл. Отводит войска из Витебска. Все становится ясно. Сдает страну путлеру и готовится в ростов?
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