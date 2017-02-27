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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6215621662176218>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 247
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
64
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
122
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:46

  Faceless написав:
Долярчик написав:Поясніть мені, будь ласка, чому такий "кіпіш" довкола підняття мінімалки?
Ну ще розумів би, якщо б піднімали на 50%, а то ж піднімають всього лиш на 280грн!
Це ж від такої суми - ні холодно, ні спекотно, як одержувачам мінімалки, так і платникам податків, яким піднімуть податки теж на мізер!
То чому так всі бісяться довколо того підняття?
С бюджетом повна дупа і без цього, а підняття мінімалки - це в першу чергу ріст витрат на бюджетників, як найменш оплачуваний сектор, де на мінімалці дуже багато.


В Долярчика жінка бюджетниця. Тому він важає, що грошей в сім"ї стане більше (номінально).
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:53

  Долярчик написав:Ну ще розумів би, якщо б піднімали на 50%, а то ж піднімають всього лиш на 280грн!


))) Созывают срочное внеочередное внесессионное заседание Рады, чтобы поднять минималку на 280 грн :roll: Такого популизма раньше не было. Достигли новых небывалых высот. Обычно все поднятия минималки принимались вместе с Законом о бюджете ближе к концу года.
Просто началась предвыборная компания.
Там же кстати через несколько месяцев и другой этап повышения минималки, а затем и третий этап. Важно всё это озвучить и зафиксировать именно во время предвыборной компании.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 10:56

  freeze написав:
  Долярчик написав:Ну ще розумів би, якщо б піднімали на 50%, а то ж піднімають всього лиш на 280грн!


))) Созывают срочное внеочередное внесессионное заседание Рады, чтобы поднять минималку на 280 грн :roll: Такого популизма раньше не было. Достигли новых небывалых высот. Обычно все поднятия минималки принимались вместе с Законом о бюджете ближе к концу года.
Просто началась предвыборная компания.
Там же кстати через несколько месяцев и другой этап повышения минималки, а затем и третий этап. Важно всё это озвучить и зафиксировать именно во время предвыборной компании.


Плюс у них подгорает с ратификацией меморандума с ес на очередные 1.2 млрд долга. Зачем они это делают не до конца понятно, так как резервы и так достаточно большие.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:04

Выборы же. Диджитал-гречка
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Созывают срочное внеочередное внесессионное заседание Рады, чтобы поднять минималку на 280 грн

Так ото то, що сума #нєачьом!
А от на початку року мають піднімати на 1 000грн - ну тут вже трошки можна і подудіти в трубу :)
  freeze написав:Просто началась предвыборная компания

Нехай товчуться - Долярчик і так вже на вибори не піде :roll:

І, взагалі, в Зе залишилось менше 5ти місяців, щоб втілити мій прогноз(нижче в моєму підписі) :mrgreen:
Якщо зробить це, то я йому все вибачу! :mrgreen:
І тоді, можливо, дам наступний прогноз: "Весна прийде - порошенко сидіти буде!" :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:08

  Alex2007 написав:Плюс у них подгорает с ратификацией меморандума с ес на очередные 1.2 млрд долга.


Так на внеочередном заседании депутаты не ратифицируют меморандум, даже текста законопроекта нет на сайте Рады, а законопроект как минимум должен пройти ряд процедур, начиная от формального обсуждения хотя бы в комитете, а затем еще и голосование по первому чтению, а затем обсудить поправки.
Собственно через несколько дней после внеочередного Рада начнёт работать по обычному графику.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:21

  freeze написав:
  Alex2007 написав:Плюс у них подгорает с ратификацией меморандума с ес на очередные 1.2 млрд долга.


Так на внеочередном заседании депутаты не ратифицируют меморандум, даже текста законопроекта нет на сайте Рады, а законопроект как минимум должен пройти ряд процедур, начиная от формального обсуждения хотя бы в комитете, а затем еще и голосование по первому чтению, а затем обсудить поправки.
Собственно через несколько дней после внеочередного Рада начнёт работать по обычному графику.


ну так это не проблема :mrgreen:
можно за день до голосования сгенерировать законопроект, рассмотреть его турбо-темпами и при личном присутствии президента проголосовать и даже за пару часов успеть издать в официальных газетах. :mrgreen: При попереднем гетьмане уже проходили так какие-то реформы (вроде судебную, не помню уже точно) и ничего. Как говорили одни из моих "любимых" героев зорян и шкиряк ""поговорят" и замолчат" :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 11:32

  Alex2007 написав:ну так это не проблема
можно за день до голосования сгенерировать законопроект, рассмотреть его турбо-темпами и при личном присутствии президента проголосовать и даже за пару часов успеть издать в официальных газетах. При попереднем гетьмане уже проходили так какие-то реформы (вроде судебную, не помню уже точно) и ничего. Как говорили одни из моих "любимых" героев зорян и шкиряк ""поговорят" и замолчат"

Так Луценка назначали.
Утром под него переписали Закон. А к обеду уже назначили самого Луценка
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:20

  Долярчик написав:[з: "Весна прийде - порошенко сидіти буде!"

на троні? тобто думаєте знову на наступних виборах оберуть порошенка?
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:22

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:ну так это не проблема
можно за день до голосования сгенерировать законопроект, рассмотреть его турбо-темпами и при личном присутствии президента проголосовать и даже за пару часов успеть издать в официальных газетах. При попереднем гетьмане уже проходили так какие-то реформы (вроде судебную, не помню уже точно) и ничего. Как говорили одни из моих "любимых" героев зорян и шкиряк ""поговорят" и замолчат"

Так Луценка назначали.
Утром под него переписали Закон. А к обеду уже назначили самого Луценка

там же было прямое указание от начальства (сша) ставить его срочно. Вы уже забыли опубликованный разговор преЗедента с кем то там из США?
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