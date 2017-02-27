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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 сер, 2020 10:46
Faceless написав:
Долярчик написав:Поясніть мені, будь ласка, чому такий "кіпіш" довкола підняття мінімалки?
Ну ще розумів би, якщо б піднімали на 50%, а то ж піднімають всього лиш на 280грн!
Це ж від такої суми - ні холодно, ні спекотно, як одержувачам мінімалки, так і платникам податків, яким піднімуть податки теж на мізер!
То чому так всі бісяться довколо того підняття?
С бюджетом повна дупа і без цього, а підняття мінімалки - це в першу чергу ріст витрат на бюджетників, як найменш оплачуваний сектор, де на мінімалці дуже багато.
В Долярчика жінка бюджетниця. Тому він важає, що грошей в сім"ї стане більше (номінально).
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Додано: Нед 16 сер, 2020 10:53
Долярчик написав:
Ну ще розумів би, якщо б піднімали на 50%, а то ж піднімають всього лиш на 280грн!
))) Созывают срочное внеочередное внесессионное заседание Рады, чтобы поднять минималку на 280 грн
Такого популизма раньше не было. Достигли новых небывалых высот. Обычно все поднятия минималки принимались вместе с Законом о бюджете ближе к концу года.
Просто началась предвыборная компания.
Там же кстати через несколько месяцев и другой этап повышения минималки, а затем и третий этап. Важно всё это озвучить и зафиксировать именно во время предвыборной компании.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Нед 16 сер, 2020 10:56
freeze написав: Долярчик написав:
Ну ще розумів би, якщо б піднімали на 50%, а то ж піднімають всього лиш на 280грн!
))) Созывают срочное внеочередное внесессионное заседание Рады, чтобы поднять минималку на 280 грн
Такого популизма раньше не было. Достигли новых небывалых высот. Обычно все поднятия минималки принимались вместе с Законом о бюджете ближе к концу года.
Просто началась предвыборная компания.
Там же кстати через несколько месяцев и другой этап повышения минималки, а затем и третий этап. Важно всё это озвучить и зафиксировать именно во время предвыборной компании.
Плюс у них подгорает с ратификацией меморандума с ес на очередные 1.2 млрд долга. Зачем они это делают не до конца понятно, так как резервы и так достаточно большие.
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Alex2007
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:04
Выборы же. Диджитал-гречка
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:07
freeze написав:
Созывают срочное внеочередное внесессионное заседание Рады, чтобы поднять минималку на 280 грн
Так ото то, що сума #нєачьом!
А от на початку року мають піднімати на 1 000грн - ну тут вже трошки можна і подудіти в трубу
freeze написав:
Просто началась предвыборная компания
Нехай товчуться - Долярчик і так вже на вибори не піде
І, взагалі, в Зе залишилось менше 5ти місяців, щоб втілити мій прогноз(нижче в моєму підписі)
Якщо зробить це, то я йому все вибачу!
І тоді, можливо, дам наступний прогноз: "Весна прийде - порошенко сидіти буде!"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:08
Alex2007 написав:
Плюс у них подгорает с ратификацией меморандума с ес на очередные 1.2 млрд долга.
Так на внеочередном заседании депутаты не ратифицируют меморандум, даже текста законопроекта нет на сайте Рады, а законопроект как минимум должен пройти ряд процедур, начиная от формального обсуждения хотя бы в комитете, а затем еще и голосование по первому чтению, а затем обсудить поправки.
Собственно через несколько дней после внеочередного Рада начнёт работать по обычному графику.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:21
freeze написав: Alex2007 написав:
Плюс у них подгорает с ратификацией меморандума с ес на очередные 1.2 млрд долга.
Так на внеочередном заседании депутаты не ратифицируют меморандум, даже текста законопроекта нет на сайте Рады, а законопроект как минимум должен пройти ряд процедур, начиная от формального обсуждения хотя бы в комитете
, а затем еще и голосование по первому чтению, а затем обсудить поправки.
Собственно через несколько дней после внеочередного Рада начнёт работать по обычному графику.
ну так это не проблема
можно за день до голосования сгенерировать законопроект, рассмотреть его турбо-темпами и при личном присутствии президента проголосовать и даже за пару часов успеть издать в официальных газетах.
При попереднем гетьмане уже проходили так какие-то реформы (вроде судебную, не помню уже точно) и ничего. Как говорили одни из моих "любимых" героев зорян и шкиряк ""поговорят" и замолчат"
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Alex2007
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Додано: Нед 16 сер, 2020 11:32
Alex2007 написав:
ну так это не проблема
можно за день до голосования сгенерировать законопроект, рассмотреть его турбо-темпами и при личном присутствии президента проголосовать и даже за пару часов успеть издать в официальных газетах. При попереднем гетьмане уже проходили так какие-то реформы (вроде судебную, не помню уже точно) и ничего. Как говорили одни из моих "любимых" героев зорян и шкиряк ""поговорят" и замолчат"
Так Луценка назначали.
Утром под него переписали Закон. А к обеду уже назначили самого Луценка
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 16 сер, 2020 14:20
Долярчик написав:
[з: "Весна прийде - порошенко сидіти буде!"
на троні? тобто думаєте знову на наступних виборах оберуть порошенка?
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Додано: Нед 16 сер, 2020 14:22
Вкладчик1234 написав: Alex2007 написав:
ну так это не проблема
можно за день до голосования сгенерировать законопроект, рассмотреть его турбо-темпами и при личном присутствии президента проголосовать и даже за пару часов успеть издать в официальных газетах. При попереднем гетьмане уже проходили так какие-то реформы (вроде судебную, не помню уже точно) и ничего. Как говорили одни из моих "любимых" героев зорян и шкиряк ""поговорят" и замолчат"
Так Луценка назначали.
Утром под него переписали Закон. А к обеду уже назначили самого Луценка
там же было прямое указание от начальства (сша) ставить его срочно. Вы уже забыли опубликованный разговор преЗедента с кем то там из США?
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