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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 сер, 2020 14:27
yama написав: Долярчик написав:
[з: "Весна прийде - порошенко сидіти буде!"
на троні? тобто думаєте знову на наступних виборах оберуть порошенка?
Та нехай обирають - далі буде моя черга жучити(тих, хто вибере пороха) у НЕправильному виборі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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