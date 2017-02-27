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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6215621662176218

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 247
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
64
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
122
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:27

  yama написав:
  Долярчик написав:[з: "Весна прийде - порошенко сидіти буде!"

на троні? тобто думаєте знову на наступних виборах оберуть порошенка?

:mrgreen:
Та нехай обирають - далі буде моя черга жучити(тих, хто вибере пороха) у НЕправильному виборі! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Долярчик

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