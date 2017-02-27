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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 62196220622162226223>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 247
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
64
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
122
Ніяких змін не очікую
17%
43
Всього голосів : 247
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:01

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Деповкладник - заробляє найменше при успішно працюючій економіці
і втрачає найбільше при кризі
я бы выбрал быть деповкладчиком (в пределах фонда) чем собственником недвижимости в Донецке/Луганске.
Заднім числом
А в 2012 - знали що вибирати?
Янукович при владі,Євро 2012,плани провести Євробаскет.....

то есть не анализировать прошедшие события наступая на одни и те же грабли, оправдывая себя тем что задним числом все умные? Я тоже сделал ошибку купив в 2012 недвижимость в Киеве. Киев не генерирует тот доход на который я тогда рассчитывал, а в квартиру сильно много вложено чтобы сдавать/продавать её.

По Львову я не в курсе, но если бизнес долярчика падает год от года я бы задумался не беднеет ли пэрэсичный львовянин, что в итоге скажется на доходности/ликвидности недвижимости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 16 сер, 2020 22:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:06

  Кучинелли написав:
  greenozon написав:тема досить глибока і цікава, загалом, якщо ще братись за старі монети, які можна чистити, відмивати, доводити до пуття і таким чином робити додану вартість


Ой.Не делайте глупости.Нельзя или крайне не рекомендовано доводити монеты до пуття.Лучше сильнее углубьтесь в тему.Так монету можно испортить.


ПОДДЕРЖИВАЮ!

А еще один момент: как дилетанту напихают Вам монет, которые потом и по лому НЕ сдадите (ибо не всякий рискнет покупать какой-нить червонец Н2, весом, отличающимся от 8,6 г., а тем более - с азиатским портретом!). В который раз убеждаюсь: инвестировать "свои кровные" нужно в то, в чем сам досконально разбираешься!; "на крайняк" - иметь надежного консультанта, НЕ заинтересованного в комиссионных от операций с Вашими активами.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:08

Життя - це рух! ©

Ну от і я за своїх "2 фонда" переймаюсь, бо вони у #самійкрасивій. Тому і хочу їх залити в іпотечний бетон!

Хоч вже починає гризти доларовий хробачок і нашіптувати: - "Купи долярів на всю каКлЄту!" :D

Але ж це скучно!
Ну, хіба пробувати ними спекулювати :)

А запхавши в іпотеку:
- це драйв!
- адреналін!
- життя починає грати новими барвами! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Миша-клиент написав:который раз убеждаюсь: инвестировать "свои кровные" нужно в то, в чем сам досконально разбираешься!;
например, врач гинеколог досконально разбирается в женщинах.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой

Не все так однозначно, гадаю.
Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:16

За крок до перевороту думок ©

  vitaliian написав:По Львову я не в курсе, но если бизнес долярчика падает год от года я бы задумался не беднеет ли пэрэсичный львовянин, что в итоге скажется на доходности/ликвидности недвижимости


Ну, бізнес просто потрібно вміти вести, віддаючи йому весь свій вільний час, всього себе!
:)
Тож, як би я там про нього не жартував(хоч справді бувають дні, що здається, що торгівля закутавшись у простирадло, покашлюючи ковідом :mrgreen: повзе на цвинтар) :D - таки реально, бізнес в гривневому еквіваленті(моєму доході) або зростає, або повільно зростає!
Тож, не все так погано, як я піджартовую! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:17

  centurionus написав:
  Zebra написав:Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой

Не все так однозначно, гадаю.
Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".

Еще не так давно был дефицит автомобилей. Позволить мог не каждый. Сегодня дефицита больше нет. Недвига идет потому же пути. Советский фонд станет аналогом "евроблях", а новенькое как из салонов это новострой. Колебания цен могут быть, пузыря больше не будет. Во всяком случае не в нашей стране.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:21

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Деповкладник - заробляє найменше при успішно працюючій економіці
і втрачає найбільше при кризі
в пределах фонда деповкладчик теряет только время, можно так же потерять на курсе если на момент выдачи курс выше чем на момент ВА. я бы выбрал быть деповкладчиком (в пределах фонда) чем собственником недвижимости в Донецке/Луганске. И это не единственный риск быть собственником бизнеса, налоговая, рейдеры, конкуренты, воры. В каждом из случаев можно потерять больше чем заработать.

тре мати декілька активів/джерел пасивного доходу:
депозити грн/долар/євро
нерухомість
кеш грн/долар/євро
крипта біткойн/ефір/ріпл
якщо є доступ до ФР СЄ/США, то ЦП на індекси
срібні монети
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:30

  Moneta написав:Денежная масса в Украине в июле 2020 года возросла на 3,6% - до 1 трлн 668,097 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.

Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 3,1% - до 548,906 млрд грн.


Скорость обращения денег (V в M1), вероятно, упала еще сильнее. НБУ такое не публикует (а может и сам не отслеживает), но падение оборачиваемости происходит по всему миру на фоне обвала потребительского спроса и деловой активности.

Именно поэтому ФРС заливает экономику кэшем, радикально увеличивая М1. А +3,6% от НБУ - это мертвому припарки с учетом того, что предложение гривны ограничивали весь 2019-й...

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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:30

  Zebra написав:
  centurionus написав:
  Zebra написав:Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой

Не все так однозначно, гадаю.
Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".

Еще не так давно был дефицит автомобилей. Позволить мог не каждый. Сегодня дефицита больше нет. Недвига идет потому же пути. Советский фонд станет аналогом "евроблях", а новенькое как из салонов это новострой. Колебания цен могут быть, пузыря больше не будет. Во всяком случае не в нашей стране.
подтверждаю, свою 1ю машину я продал за неделю по цене дороже чем купил, сейчас подбираю себе коммерческое авто и не смотря на доступный ценник из тех вариантов что я мониторю с мая не продан ни один.
верю в евро... по 1,4
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