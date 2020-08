Додано: Нед 16 сер, 2020 22:10

Zebra написав: Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой

Не все так однозначно, гадаю.

Не все так однозначно, гадаю.

Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".

