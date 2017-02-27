budivelnik написав:Деповкладник - заробляє найменше при успішно працюючій економіці і втрачає найбільше при кризі
я бы выбрал быть деповкладчиком (в пределах фонда) чем собственником недвижимости в Донецке/Луганске.
Заднім числом А в 2012 - знали що вибирати? Янукович при владі,Євро 2012,плани провести Євробаскет.....
то есть не анализировать прошедшие события наступая на одни и те же грабли, оправдывая себя тем что задним числом все умные? Я тоже сделал ошибку купив в 2012 недвижимость в Киеве. Киев не генерирует тот доход на который я тогда рассчитывал, а в квартиру сильно много вложено чтобы сдавать/продавать её.
По Львову я не в курсе, но если бизнес долярчика падает год от года я бы задумался не беднеет ли пэрэсичный львовянин, что в итоге скажется на доходности/ликвидности недвижимости.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 16 сер, 2020 22:07, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
greenozon написав:тема досить глибока і цікава, загалом, якщо ще братись за старі монети, які можна чистити, відмивати, доводити до пуття і таким чином робити додану вартість
Ой.Не делайте глупости.Нельзя или крайне не рекомендовано доводити монеты до пуття.Лучше сильнее углубьтесь в тему.Так монету можно испортить.
ПОДДЕРЖИВАЮ!
А еще один момент: как дилетанту напихают Вам монет, которые потом и по лому НЕ сдадите (ибо не всякий рискнет покупать какой-нить червонец Н2, весом, отличающимся от 8,6 г., а тем более - с азиатским портретом!). В который раз убеждаюсь: инвестировать "свои кровные" нужно в то, в чем сам досконально разбираешься!; "на крайняк" - иметь надежного консультанта, НЕ заинтересованного в комиссионных от операций с Вашими активами.
Ну от і я за своїх "2 фонда" переймаюсь, бо вони у #самійкрасивій. Тому і хочу їх залити в іпотечний бетон!
Хоч вже починає гризти доларовий хробачок і нашіптувати: - "Купи долярів на всю каКлЄту!"
Але ж це скучно! Ну, хіба пробувати ними спекулювати
А запхавши в іпотеку: - це драйв! - адреналін! - життя починає грати новими барвами!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Zebra написав:Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой
Не все так однозначно, гадаю. Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
vitaliian написав:По Львову я не в курсе, но если бизнес долярчика падает год от года я бы задумался не беднеет ли пэрэсичный львовянин, что в итоге скажется на доходности/ликвидности недвижимости
Ну, бізнес просто потрібно вміти вести, віддаючи йому весь свій вільний час, всього себе!
Тож, як би я там про нього не жартував(хоч справді бувають дні, що здається, що торгівля закутавшись у простирадло, покашлюючи ковідом повзе на цвинтар) - таки реально, бізнес в гривневому еквіваленті(моєму доході) або зростає, або повільно зростає! Тож, не все так погано, як я піджартовую!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Zebra написав:Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой
Не все так однозначно, гадаю. Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".
Еще не так давно был дефицит автомобилей. Позволить мог не каждый. Сегодня дефицита больше нет. Недвига идет потому же пути. Советский фонд станет аналогом "евроблях", а новенькое как из салонов это новострой. Колебания цен могут быть, пузыря больше не будет. Во всяком случае не в нашей стране.
budivelnik написав:Деповкладник - заробляє найменше при успішно працюючій економіці і втрачає найбільше при кризі
в пределах фонда деповкладчик теряет только время, можно так же потерять на курсе если на момент выдачи курс выше чем на момент ВА. я бы выбрал быть деповкладчиком (в пределах фонда) чем собственником недвижимости в Донецке/Луганске. И это не единственный риск быть собственником бизнеса, налоговая, рейдеры, конкуренты, воры. В каждом из случаев можно потерять больше чем заработать.
тре мати декілька активів/джерел пасивного доходу: депозити грн/долар/євро нерухомість кеш грн/долар/євро крипта біткойн/ефір/ріпл якщо є доступ до ФР СЄ/США, то ЦП на індекси срібні монети
Moneta написав:Денежная масса в Украине в июле 2020 года возросла на 3,6% - до 1 трлн 668,097 млрд грн, свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ) во вторник.
Согласно им, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 3,1% - до 548,906 млрд грн.
Скорость обращения денег (V в M1), вероятно, упала еще сильнее. НБУ такое не публикует (а может и сам не отслеживает), но падение оборачиваемости происходит по всему миру на фоне обвала потребительского спроса и деловой активности.
Именно поэтому ФРС заливает экономику кэшем, радикально увеличивая М1. А +3,6% от НБУ - это мертвому припарки с учетом того, что предложение гривны ограничивали весь 2019-й...
Zebra написав:Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой
Не все так однозначно, гадаю. Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".
Еще не так давно был дефицит автомобилей. Позволить мог не каждый. Сегодня дефицита больше нет. Недвига идет потому же пути. Советский фонд станет аналогом "евроблях", а новенькое как из салонов это новострой. Колебания цен могут быть, пузыря больше не будет. Во всяком случае не в нашей стране.
подтверждаю, свою 1ю машину я продал за неделю по цене дороже чем купил, сейчас подбираю себе коммерческое авто и не смотря на доступный ценник из тех вариантов что я мониторю с мая не продан ни один.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat